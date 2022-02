Los hosteleros denuncian una “presión sen precedentes” y urgen una reunión

La asociación Ahituvi urge una reunión con el alcalde, Alberto Varela, y con el jefe de la Policía Local para tratar “a situación que está a provocar a asfixiante presión que está a sufrir a hostalería e o lecer nocturno”.





Así lo acordaron en una junta directiva de la asociación, ante las numerosas quejas recibidas por parte de los socios. Ahituvi señala que no entiende que, “despois de dous anos nos que a hostalería non puido practicamente desenvolver a súa actividade por causas das restricións sanitarias que lle foron impostas, nas últimas semanas se teña desatado unha presión sen precedentes sobre o sector por parte da Policía Local, cun celo no cumprimento da normativa que ninguén lembra”, aseguran desde el colectivo en un comunicado.





Y es que desde el sector señalan que se llegan a “extremos insólitos”, como denunciar a un establecimiento por retrasarse cinco minutos en la recogida de la terraza.





Lo cierto es que en las últimas semanas desde el Concello de Vilagarcía se están mostrando más incisivos a la hora de comunicar multas a hosteleros que ya no están relacionadas con el cumplimiento de la normativa covid. Desde el sector aseguran sentir una “presión sen precedentes” y reclaman una reunión con el regidor y el jefe de la Policía.





Nueva reorganización

Por otra parte, durante la reunión de la junta directiva, el presidente, Félix Acuña, dio a conocer que dimite de su cargo. El empresario, que tiene varios negocios en la zona TIR, alega que sus ocupaciones profesionales son incompatibles con llevar los mandos de la asociación. A su marcha se suma la de Martín Vázquez, que fue elegido tesorero hace unos meses y ahora abandona por motivos personales, según explicó a los socios.





Acuña llegó a la presidencia de Ahituvi a finales de agosto de 2021, tras una crisis generada en el seno del colectivo que acabó con la renuncia del anterior portavoz, Ricardo Santamaría, que quedó como vicepresidente. Por entonces, el nuevo presidente se marcaba como reto el incremento de los asociados.

Escasos seis meses después, el colectivo vuelve a afrontar una reorganización, tras el anuncio de Acuña y Vázquez de que dejan la directiva de la asociación.





Eso sí, ambos se comprometen a continuar en sus respectivos cargos mientras se promueve y se hace efectiva su sustitución.





La asociación Ahituvi nació con el objetivo de defender los intereses de los hosteleros y de promover una mayor dinamización. Durante estos años, el colectivo realizó un importante número de actividades relacionadas con el ocio, como Ás nove na Praia, por poner un ejemplo. Con el estallido de la pandemia, la situación requirió que se centrasen en la defensa del sector, muy perjudicado por los cierres y limitaciones de horarios y aforos.