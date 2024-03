Las huellas arousanas en el rodaje de la película “San Simón”

Las historias de memoria y represión son el pilar fundamental sobre el que gira “San Simón”, la película del director manchego Miguel Ángel Delgado. En ella habrá trazos arousanos, dado que cuenta con la colaboración de la asociación vilagarciana Faiado da Memoria y con protagonistas cuyos antepasados vivieron muy de cerca lo que es estar en un campo de concentración en la isla de la Ría de Vigo. Es una obra de ficción, pero con un toque documental. Y es ahí en donde el valgués Manuel Carbia, su mujer Lina Oubiña y sus hijos Xiana y Breixo Carbia entran a formar parte del guión. “Eu son neto de Celestino Carbia, republicano de Valga preso en San Simón e que foi fusilado en Pontevedra no 37”, recuerda Manuel. En su casa su padre nunca hablaba de la historia de la familia. “Preguntar algo diso a meu pai era mandalo para a cama directamente”, apunta. “Contoulles máis aos netos despois que a min, a verdade”, indica. El valgués –colaborador estrecho del Faiado desde hace años– insiste en que “a meu avó só o acusou unha persoa e esa única acusación serviu para que o mataran”. Celestino Carbia fue alcalde de Valga. “Tamén o foi o que o acusou, Juan Soneira, ao que lle chamaban ‘Xan firmante’ porque era o típico que lle lambía o cu ao xefe”, relata Manuel. El valgués indica que el caso de su abuelo fue considerado muy injusto por los vecinos. Él reconoce que la “mancha” de su abuelo marcó también a los que se quedaron, a su familia. “Nin meu pai nin seus irmáns volveron nunca á casa familiar, nin a reclamar a herencia nin nada. Foron por súa nai cando caeu enferma, nada máis”, indica.



Ávido por conocer parte de su historia Manuel Carbia sigue investigando a día de hoy sobre su antepasado. “O teleclub que temos aquí en Cordeiro arreglámolo no ano 89. Foi moito despois, nos anos 2000, cando souben que este fora o local do Sindicato Agrícola de Cordeiro, que fundara o meu avó e do que fora presidente”, recuerda.



El testamento de su abuelo le llegó hace tan solo cinco años. “Conseguino cando sei que xa outros o tiñan dende facía tempo”, destaca al mismo tiempo que incide en que “aínda me falta moita documentación, din que está no cárcere da Lama e aí seguimos, intentando”. Carbia presume –pese a su trágico final– de sus antepasados. De hecho su nieta “fixo un traballo sobre o tema, porque también tiven un tío que estivo encarcerado en San Cristobal e que morreu alá”.



La historia de Celestino Carbia –que su familia va deshojando– se verá en la película “San Simón”. Los trazos de aquella represión, entiende Manuel, “marcaron moito, sobre todo aos que seguimos viviendo aquí. Os que puxeron terra de por medio lograron certa tranquilidade”.