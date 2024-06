Humanizaciones verdes con "sombra" y sin cemento y consensuar el uso del Balneario, líneas rojas del BNG para los Presupuestos

Consensuar el uso del Balneario, más presencia de la cultura gallega y los artistas locales en los eventos que se organizan o las humanizaciones "verdes", "con sombra" y "sen formigón" ni obstáculos para el peatón son algunas de las líneas rojas que el Bloque Nacionalista Galego tiene para la aprobación de los Presupuestos.

Un documento en el que el BNG tratará de dejar ver su visión de ciudad, un urbanismo "verde", acorde con la lucha contra el cambio climático, en el que "modelos recentes", en palabras de Rosa Abuín, número dos de la formación, "con elementos como os que todos temos na mente" no tengan cabida y se tengan en cuenta dar facilidad a las personas con movilidad reducida. "As humanizacións deben cambiar o rumbo", dijo Xabier Rodríguez, portavoz de la formación, dispuesto a corregir "erros do pasado" en la política urbanística de Vilagarcía.

Vicente Risco es una de las actuaciones que demandan los nacionalistas. También la del tramo de San Roque entre la Independencia y la gasolinera, con problemas en la red que llenan de fecales los bajos. Son algunos de los retos próximos para la definición de la ciudad. También el de Conde Vallellano, que el gobierno socialista tenía intención de poner en marcha según los modelos de Praza de Galicia y Arzobispo Lago. "Así nós non o vamos a aprobar", dijo Abuín, que defendió la apuesta del BNG por un urbanismo "inclusivo, verde e accesible".

El Balneario y su situación es otro de los retos para este mandato y los nacionalistas quieren abordarlo desde ya. "Somos conscientes de que estamos en xuño e de que a obra non se vai facer neste ano", apuntó Abuín. Pero sí exigirán que se ponga en marcha el proyecto. Rodríguez y Abuín cuentan con sus propias ideas para este edificio situado en primera línea de playa. Apuestan por una Escola de Formación Hosteleira, pero son conscientes que depende también de las universidades y otros centros.

Más cultura en gallego

Por ello, se trata de una propuesta abierta. Lo que sí es una línea roja, apuntan desde el BNG, es que el uso del Balneario se consensúe con ellos. También que se inicie el proyecto para recuperarlo este mismo año, dentro de sus planteamientos de cara a la promoción económica y el empleo.

En el ámbito cultural también quieren dejar impronta del BNG en los Presupuestos, con una apuesta mucho mayor por la cultura en gallego y por los artistas y asociaciones locales. Rodríguez apunta a la posibilidad de recuperar eventos como el Correlingua y defiende la necesidad de políticas de normalización lingüística, una vez que la plaza de técnico ya está a punto de cubrirse, tras resolverse el concurso.

Son algunas de las propuestas incluidas en el documento que el BNG de Vilagarcía ya entregó al gobierno local y que también incluye medidas en el ámbito de los servicios sociales, como ayudas de transporte a los estudiantes universitarios. Aumentar la extensión de los eventos culturales a los barrios y parroquias y mejorar la atención al rural, especialmente en los servicios básicos como el saneamiento, es otra de las líneas principales del documento, en base también al programa con el que los nacionalistas se presentaron a las elecciones.

Año y medio prorrogados

Las propuestas de los Presupuestos marcan también una línea de trabajo de cara a los tres años que quedan de mandato, en los que el BNG también defiende que se debe hacer un proceso para que los edificios de titularidad estatal o autonómica reviertan en Vilagarcía. Hacen referencia, así, a la parcela trasera de los juzgados, de forma que sirva para ampliarlos, destacando Abuín que, para ello, la Comisión Mixta formada por Xunta y TSXG debe priorizar a la ciudad en la demanda al Ministerio.

Por otra parte, reclaman una intervención más activa de los representantes del Concello en el Consejo de Administración del Puerto. "Que non sexa un mero trámite", señala Abuín. Ahí deben reclamar, consideran los nacionalistas, que se den los pasos para una apertura de la institución a Vilagarcía en actuaciones concretas, siendo ahora más urgente la de la liberación de la desembocadura.

Con el mes de junio ya avanzado, Rodríguez y Abuín son conscientes de que el margen de maniobra es limitado. Trabajarán en los próximos ejercicios para que la negociación del Presupuesto sea en el primer trimestre y, si es posible, también su aprobación. Sobre la tardanza de este documento, prorrogado desde 2022, la número dos del BNG señala que es el PSOE "quen ten que contestar".

En cualquier caso, ahora se abre la negociación sobre las propuestas que, advierte Abuín, será "política" porque los socialistas "non teñen maioría absoluta".