Inspección de Trabajo paraliza la fundición en Fundivisa por alta exposición al sílice

Inspección de Trabajo paralizó la fundición en la empresa Fundivisa, situada en el polígono de O Pousadoiro, por exposición al silicio, un elemento que se encuentra en los áridos con los que trabaja y que puede provocar silicosis (enfermedad respiratoria) pero también cáncer de pulmón y otras enfermedades.



Una quincena de trabajadores de este departamento fueron enviados a sus casas. La empresa, mientras tanto, continúa con otras actividades, como la mecanización de piezas, en las que no habría este problema.

Fue estos días cuando se comunicó la resolución de Inspección de Trabajo, aunque no sería la primera advertencia de la administración a Fundivisa por este motivo, según recalcan fuentes próximas a la plantilla. La preocupación es evidente entre los trabajadores, que además por el momento no saben de cuánto será el parón, aunque se prevé que la próxima semana se convoquen reuniones para negociar un posible ERTE. Todo dependerá, también, de si la suspensión es cautelar o no. La medida llega en un momento de máxima producción para la firma.