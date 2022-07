O instituto de Carril terá unha rede de telecomunicacións renovada tras as vacacións

O IES O Carril experimentará unha reforma integral da rede de telecomunicacións. A Consellería de Educación licita a actuación por un total de 114.955,67 euros e cun prazo de execución de dous meses polo que, de ir todo en tempo, estaría lista pouco despois das vacacións de verán.





A administración autonómica explica na memoria do proxecto que a rede de datos do centro, despois de anos de uso, quedou obsoleta e non é suficiente para o funcionamento normal do mesmo, polo que se fai necesaria a reforma integral.





Para elo, optan por realizar nuha instalación nova, que conleva a adecuación de dúas estancias do centro. Unha é un almacén no primeiro andar do edificio principal e a outra parte do vestiario de árbitros do pavillón grande anexo, para instalar dous recintos de comunicacións de dimensións adecuadas.





O primeiro recinto dará servizo ao edificio principal e o segundo aos dous pavillóns anexos. No almacén está instalado, actualmente, un armario de rede. O segundo recinto, explican no proxecto, é necesario debido á grande distancia existente entre as tomas mái s afastadas do pavillón pequeno, onde hai unha aula docente, ata o recinto principal, que excede dos cen metros.





Puntos wifi

Farase tabicando parte do vestiario de árbitros do pavillón grande anexo. Desde estes recintos, levaranse os cables de rede ás distintas aulas e despachos, utilizando os falsos teitos do edificio onde nos haxa, instalando canles plásticas en superficie. Ademáis, apreoveitarse en xeral a instalación eléctrica existente e instalaranse novas liñas desde os cadros existentes aos novos postos e se instalarán unha serie de puntos de acceso wifi para dar cobertura completa ao edificio educativo. O prazo para presentar ofertas finaliza o venres.