El Intecmar realiza cada año 10.000 análisis para detectar y prevenir sobre las biotoxinas marinas

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) realiza cada año alrededor de 10.000 análisis para prevenir y detectar biotoxinas en las rías gallegas. Los datos los puso sobre la mesa el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, que visitó el centro ubicado en Vilaxoán en donde se celebró la reunión nacional de laboratorios oficiales. Una cita que reúne a un total de nueve laboratorios y sobre la que el responsable autonómico sacó pecho. “Somos o centro nacional de referencia e sen dúbida ningunha isto ponnos na vangarda non só a nivel nacional, senón tamén europeo”, manifestó. Declaró que, aparte de los 10.000 análisis al año, se hacen también cerca de 600 informes en ese mismo período y se emiten 400 resoluciones que determinan la apertura o cierre de determinadas zonas en función de la presencia de biotoxinas. “Durante todos estes anos a Xunta foise adecuando e poñendo máis puntos de control no noso litoral, aumentando incluso a resposta e sempre da man do sector para que aparte da detección das distintas biotoxinas poidamos ser rápidos á hora de minimizar as posibles perdas e afeccións no traballo”, indicó el máximo responsable de la Consellería do Mar.



Villares reconoció que el trabajo del Intecmar será todavía más importante en los próximos años y se mostró consciente de elementos que influirán en el mar como son el cambio climático, el aumento de la temperatura del agua o la bajada de su salinidad.



La directora del Intecmar, Covadonga Salgado, aclaró que la de ayer ha sido la novena reunión de la red de laboratorios oficiales. “Somos o nacional de referencia”, matizó. Indicó que “temos a obriga de facer unha reunión anual de colaboración cos diferentes laboratorios. Aquí coméntanse os análises que estes teñen feito e as problemáticas que se van atopando”. La responsable del centro vilaxoanés destacó que en el Intecmar han conseguido “unha automatización que temos feito no método PSP, un método que mudou hai tempo dende o bioensaio a un método químico e que todos os laboratorios sabemos que é longo, farragoso e nada doado. No Intecmar temos implementadas varias operacións para automatizar e poder gañar en precisión e reducir tempos”. Los participantes en el encuentro realizaron diversas charlas y –ya por la tarde–visitaron una empresa de la zona vinculada al sector del mar.



El conselleiro do Mar respondió algunas preguntas acerca de la declaración de zona catastrófica por parte del Consejo de Ministros para áreas afectadas por los pellets. Villares declaró que “non temos noticia de que se incluíran nesa declaración as zonas afectadas polas riadas, tal e como solicitamos en colaboración co sector”. Recordó que “as choivas provocaron una mortandade de moito molusco e vímolo todos. Pedimos a declaración de zona catastrófica por ese motivo e pensamos que ten que haber unha solución a ese problema”. Señala que “sobre todo para os mariscadores que o pasaron regular por non poder traballar e sería decepcionante que as axudas non se inclúan no decreto”.