Inteligencia artificial para los trastornos de sueño en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés acaba de implantar un proyecto de inteligencia artificial para reforzar los estudios sobre trastornos del sueño en el servicio de Pneumoloxía de Montecelo. El proyecto optimiza los tiempos dedicados a la revisión y análisis de las pruebas diagnósticas. Se trata de procedimientos que acostumbran a ser muy laboriosos y extensos. Por tanto el uso de herramientas inteligentes mejoran la prestación asistencial. Según señala el pneumólogo del CHUP Pontevedrés y coordinador de la Unidade do Sono, Adolfo Baloira Villar, “en efecto, o aforro de tempo é un dos principais beneficios, pois normalmente os diagnósticos de trastornos do sono requiren unha proba diagnóstica, que moitas veces necesita unha análise manual. Esta tarefa require certo tempo que, agora cos algoritmos de intelixencia artificial, se pode reducir”.



Además de la reducción en el tiempo de análisis también se ayuda en los diagnósticos y se permite identificar a los pacientes en riesgo antes de que presenten síntomas graves. “Isto permite adaptar os tratamentos na nosa Unidade do Sono do Complexo Hospitalario Universitario pontevedrés ás necesidades específicas de cada paciente, ofrecendo opcións máis precisas e eficaces. Por exemplo, no caso das apneas obstrutivas do sono, onde existen varios tratamentos. A intelixencia artificial pode axudar a determinar cal é o máis axeitado para cada doente”, destaca el doctor Baloira respecto al proyecto.