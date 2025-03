El irreverente grupo The Rapants actuará en las fiestas de Santa Rita

Los vilagarcianos –y también aquellos visitantes que quieran acercarse en mayo a la capital arousana– tendrán la suerte de disfrutar en vivo y en directo de uno de los grupos más irreverentes del panorama musical actual. Los The Rapants se suman a la programación de Santa Rita, de la cual al Concello ya dio a conocer hace tan solo unas semanas el listado de verbenas que amenizarán las noches de una de las romerías más importantes de la comarca de O Salnés. Así lo señalan fuentes próximas a la formación que recalará en la Ría de Arousa en más de una ocasión en los próximos meses. De hecho también será uno de los conciertos que se disfrutará en la Romaría Vikinga de Catoira. Y, seguramente, no será el único por estos lares.



En principio The Rapants es la propuesta que la Concellería de Cultura reserva para la noche del sábado 24. La formación nació en Muros en el año 2018 y desde su irrupción en el mercado musical gallego introdujeron frescura y desparpajo. De hecho ya pisaron Vilagarcía anteriormente, dado que formaron parte del cartel del festival Revenidas en más de una ocasión. Son, así pues, casi como de la casa. Las fiestas comenzarán el jueves 21 y se prolongarán hasta el domingo 25 de mayo. Uno de los momentos más esperados será ya la víspera del festivo, el 21, con la actuación de la orquesta Panorama. Los Satélites –que ya son un clásico por Santa Rita–estarán el día 22 y el 23 le toca el turno a la orquesta Marbella. Desde la Concellería de Cultura ya expusieron en su momento que están buscando altrnativas para ubicar a las orquestas teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Panorama cuenta con un escenario muy grande que precisa de una ubicación adecuada a esas dimensiones. The Rapants desembarcará en Vilagarcía de la mano del programa +Música de la Diputación, que ayer mismo fue presentado a representantes municipales en Pontevedra y que llevará a grupos y artistas gallegos a diferentes festividades y eventos de la provincia. Una forma de promocionar la cultura gallega y dar impulso a grupos no solo que acaban de empezar, sino que también están consolidados en el panorama actual.