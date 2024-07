La japónica volverá a reinar en la Festa da Ameixa de Carril con los Mozos de Arousa de pregoneros

La falta de almeja babosa volverá a hacer de la japónica –por segundo año consecutivo– la especie reina en la Festa da Ameixa de Carril. La cita gastronómica estrenará el calendario de grandes fiestas en Vilagarcía el 11 de agosto y lo hará con novedades destacadas respecto a ediciones anteriores. “Volvemos á orixe”, señaló el patrón mayor carrilexo, Javier Quintáns. Y es que el hecho de tener que usar almeja japónica no es la única de las novedades de la celebración. La fiesta gastronómica se desliga del Capítulo da Orde da Ameixa que, hasta el año pasado, distinguía a personas o entidades que significaron algo para la promoción de tan insigne producto. “Por unha parte decidiuse non contar co Capítulo polo tema económico e tamén polas discrepancias xurdidas con unha mínima parte da dirección. Non vimos para nada ben que o ano pasado se lle dese unha distinción á Mina de Touro. En serio ese é un distintivo válido? Consideramos que mentres siga esa dirección vai ser complicado volver a facer as cousas en conxunto”, declaró Quintáns. No dijo su nombre, pero se refería a José Luis Villanueva, presidente de la Agrupación de Parquistas y del Capítulo, antes patrón mayor y uno de los valedores de Quintáns cuando fue nombrado. Una relación que ahora parece totalmente rota.



En todo caso la celebración contará con ese espíritu popular con el que nació. Se cocinarán 3.000 kilos de almeja japónica. “É cultivada aquí, nos parques, e é a que agora está circulando polos mercados, dado que a babosa quedou arrasada na súa maioría polas riadas”, aclaró el patrón mayor. El año pasado se cocinó una poca babosa, pero en esta edición es imposible.



La ración mantiene los precios de la edición anterior. “Non queremos apretar máis”, asegura el patrón. Son 12 euros la ración con el plato conmemorativo y el pan. Los tíquets empezarán a repartirse de mañana en los cinco puestos habilitados para tal fin, aunque desde la Cofradía no descartan poder empezar a venderlos ya un sábado antes en una carpa en Vilagarcía.



Amplio programa

Lo cierto es que el día 11 de agosto la fiesta se respirará en Carril desde primera hora. A las once y media será el pasacalles a cargo de Os Xirifeiros. A las doce –en la Alameda– se celebrará el pregón que dará el pistoletazo de salida a la celebración, a cargo de los televisivos Mozos de Arousa. Justo a continuación será la actuación del gaiteiro y artista carrilexo Cristian Silva. Será justo ahí cuando también empezará la degustación, que se prolongará hasta fin de existencias.

A las doce y media se hará entrega de los premios de la primera edición del Concurso de Fotografía “Ameixa do Carril”, así como galardones de reconocimiento a personas y entidades vinculadas con la producción marisquera. A las tres en la Alameda será la actuación de Pablo Balseiro and The Verbenian Orquestra. A partir de las cinco de la tarde por las calles de la localidad será el pasacalles a cargo de Brisas do Ulla. La fiesta terminará cuando se terminen las raciones.



Apoyo institucional

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, mostró el apoyo del Concello a una celebración que “marca en certo modo o inicio das festas patronais”. Destacó que esta vigésimo novena edición se desarrollará –como siempre– en un lugar privilegiado con la isla de Cortegada al fondo. “Esta é unha festa para que os comensales disfruten e unha volta aos orixes para que volva a ser algo máis popular”, manifestó el primer edil.