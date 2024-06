Juan Bayón | “Trabajaremos para vertebrar O Salnés. Hay que mejorar las carreteras nacionales y poner un tren más a Madrid”

A Juan Andrés Bayón Rolo (Vilagarcía, 1998) comenzó a “picarlle el gusanillo” de la política siendo niño, durante los debates del colegio Filipenses. Aunque por entonces sin ponerle aún nombre. Lo hizo tras las Elecciones Generales de 2016, cuando se afilió al Partido Popular. Asegura que en su trayectoria fueron claves tres figuras: Ana Granja, Tomás Fole y Marta Rodríguez Arias. Empezó en Nuevas Generaciones y ahora ya compagina los cargos de concejal y diputado en el Congreso.

¿Cómo cambió su visión de la política desde los inicios?



Si tuviera que decir algo malo diría que es algo ingrata. A veces es complicado conseguir las metas porque es verdad que hay un entramado burocrático, con muchas administraciones. Yo me meto en política porque me gusta mejorar la vida de la gente y me gusta mucho Vilagarcía y es una forma de ayudar a que crezca como ciudad. Lo negativo es que, a veces, llevar las cosas adelante es complicado por la maraña de las administraciones. En lo positivo, me cambió al ver que puedes mejorar la vida de la gente de forma muy significativa.







¿Se esperaba ahora este cambio en su vida?



Para nada. Una vez que dimite Ana Pastor, sí, porque era el siguiente en la lista. Lo natural era que entrara el 4, aunque en los partidos políticos hay en juego más factores. El contexto político de julio del 23 y el de junio del 24 todos sabemos que no es el mismo. Puede ser, y es legítimo, que el partido apueste por otro perfil de cara a conseguir esa gobernabilidad. Pero que hayan apostado por mí me supone un honor y una ilusión tremenda, por poder defender los intereses de Vilagarcía y de la provincia en Madrid.

Las cosas van más rápido que nunca en política, se espera una legislatura larga, es decir, estar los tres años que quedan?



Todo puede pasar. Todos nos damos cuenta que el Gobierno está cogido con pinzas. La realidad es que va a durar lo que quiera Puigdemont y cuando quiera apretar el botón rojo va todo por los aires. No hay estabilidad. Puede haber elecciones mañana, en cuatro meses o en un año y medio. Yo creo que no se acaba la legislatura, pero igual luego consiguen llegar a acuerdos y aprobar Presupuestos. Que es legítimo. Yo personalmente reconozco la dificultad que tiene llegar a acuerdos. Hay veces que no se puede porque los principios básicos de cada uno de los partidos ya son contradictorios entre sí y cada uno también se debe a los votantes. No se puede hacer cosas incoherentes. Pedro Sánchez y el Partido Socialista ya demostraron que prima la Presidencia del Gobierno a lo que dijeron en campaña que iban a hacer.

¿Y cree que Alberto Núñez Feijóo no lo haría? ¿Cree que no negociaría con Carles Puigdemont si así pudiese ser presidente?



Yo estoy seguro de que Feijóo no daría la amnistía bajo ningún precepto. En ese sentido el Partido Popular sí que se manifestó con bastante rotundidad cuando gobernaba Rajoy, que aplicó el 155 en Cataluña. Podemos discutirlo o no, pero lo aplicaron con ayuda del Partido Socialista, que se agradece en ese momento de dificultad. Oye, ¿que Junts es un partido político como otros muchos? Pues sí. ¿Es legítimo que pidan mejoras en infraestructuras en Cataluña? Pues sí. Pero cuando las peticiones de un partido se transforman en pagos a cambio de una investidura, pagos para mejorar los intereses propios, yo creo que el Partido Popular no pasa por ahí. Siempre se negoció, pero firmar una amnistía a la carta para que Puigdmont pueda volver a España se excede bastante del debate político.

¿Qué cree que va a aportar a la política estatal?



Creo que voy a aportar trabajo, esfuerzo e ilusión. Con 26 años representar a la provincia de Pontevedra y a Vilagarcía en el Congreso es un orgullo incalculable. También responsabilidad y toda la sensatez que pueda. Los jóvenes a veces tenemos otro ímpetu y eso hay que canalizarlo para que pueda sacar sus réditos.

¿Cuáles son las principales demandas que pedirá para la comarca y el municipio?



Como concejal tengo compromisos con Vilagarcía, que ya llevamos al Pleno y que también llevaremos al Congreso. Uno es mejorar el tren, las conexiones con Madrid, para vertebrar O Salnés y Pontevedra. Eso supone ampliar una frecuencia de los nuevos Avril a primera hora de la mañana. Eso se aprobó en el Pleno, creemos que puede ser muy provechoso. Ni el Concello ni el Ministerio hicieron nada. En julio de 23 también llevaba un compromiso que era la regeneración de O Preguntoiro, sin arena y con cemento a la vista. Costas tiene que mejorar cuanto antes esa playa. También llevamos la creación de un cuarto juzgado. La Comisión Mixta, compuesta por Xunta y TSXG llevamos tres años solicitándolo al Ministerio. La justicia es esencial para mejorar la vida de la gente. Con respecto a la provincia y a la comarca pediremos la mejora de las carreteras nacionales. También se presentó una moción hace unos meses, hay muchas en estado de abandono absoluto.

Y hablando de su labor en el Concello, ¿qué pasará con su acta de concejal?



Yo tengo un compromiso con los vilagarcianos, desde que me presenté a las elecciones municipales, y yo quiero cumplir ese compromiso, que es estar en el Concello de Vilagarcía, dando voz a todos aquellos que no pueden poner en el tablero político sus necesidades y demandas. Mi intención es seguir como concejal, siempre y cuando el partido no me diga lo contrario. Pero mi disposición con la ciudadanía de Vilagarcía es plena.