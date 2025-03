Julio Torrado, elegido portavoz de la Ejecutiva Nacional gallega del Partido Socialista

El vilagarciano Julio Torrado es el portavoz de la nueva Comisión Executiva Nacional Galega y secretario de Sanidade. Fue elegido después de la celebración del Congreso Nacional del PSdeG en Santiago y afianzando la presencia de Arousa en los órganos de decisión. La provincia aporta un total de diez integrantes a la nueva Ejecutiva y además el secretario general provincial, David Regades, se incorpora al Comité Federal de la formación. Este expresó su “satisfacción de que coa inclusión das mulleres e homes da nosa provincia aos órganos nos que se toman as decisións no PSdeG recoñécese que nada é posible no socialismo galego sen a aportación decisiva que nós facemos”.

Regades insitió en qe “é evidente que o futuro do proxecto socialista pasa por esta provincia, onde achegamos sistematicamente os mellores resultados de Galicia e adoitamos estar tamén entre as dez provincias máis socialistas de España”. Cree que “a representación que vimos de obter fai xustiza á militancia da nosa provincia e considerámola como un éxito”. El peso orgánico del área de Arousa también queda claro en el nombramiento de los miembros del Comité Nacional Galego, máximo órgano entre congresos. De los 30 representantes que le corresponden a la provincia figuran los vilagarcianos Gabriel González y Tania García. También formará parte del órgano la secretaria general del PSOE de Vilanova, Sheila Ferreira, el secretario de la agrupación del PSOE de Caldas, Juan Arzúa y la concejala de O Grove, Ángeles Domínguez.