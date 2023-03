El Juzgado no percibe delito de coacción del patrón mayor de Carril a las mariscadoras de a pie

El Juzgado de Instrucción número 2 de Vilagarcía ha dictado el sobreseimiento del procedimiento en el que mariscadoras de a pie de Carril acusaban al patrón mayor, José Luis Villanueva, de un delito de coacciones y atentando contra su libertad. El escrito del juzgado vilagarciano expone que "en la denuncia se narran una serie de actos realizados por parte del patrón mayor dirigidos a impedir otros actos no prohibidos por ley u obligar a la agrupación a realizar otros de forma involuntaria". Entre ellos estarían "las negativas a obtener información, así como problemas de índole formal para obtener subvenciones u otras semejantes". En estas acciones denunciadas la Justicia entiende que "las actuaciones que se vienen sucediendo en la Cofradía han podido ocasionar un malestar o incomodidad en las propias mariscadoras", pero señala que "no puede estimarse que las mismas tengan la condición de ilícito penal".

En el escrito del Juzgado no se obvia el hecho de que "la vida de la Cofradía está judicializada, persiste un clima de tensión y ha resultado necesario en ocasiones la intervención de la administración para poder permitir a determinadas mariscadoras el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de su actividad". Sin embargo considera la Justicia que "estas discrepancias surgidas entre los distintos integrantes no pueden considerarse de la entidad necesaria como para ser merecedoras de reproche penal". Dice el juzgado que "no se cumple el presupuesto exigido por la jurisprudencia de que el autor busque restringir la libertad o doblegar la voluntad de la persona hacia la que se dirige la violencia". Reconocen la existencia de "desacuerdos o disconformidades sobre determinadas cuestiones", pero no ven un delito de coacción. De ahí que se acuerde el sobreseimiento provisional del procedimiento.