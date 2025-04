Laubythesea, la influencer que habla de libros con sus 58.000 seguidores

Es madrileña, pero ha hecho de Arousa su lugar habitual de residencia. Es desde aquí, de hecho, desde donde graba y crea la mayor parte del contenido literario que da a conocer a través de su perfil de Instagram “Laubythesea”, que siguen más de 58.000 personas amantes de los libros y de la literatura. Además capitanea junto a una amiga el canal de Youtube “Loras lectoras” y, entre los clubs de lectura que dirige, está uno que se celebra de forma presencial en la librería “Hojas de Lorien”, en Vilagarcía.



Laubythesea nació, precisamente, en el momento en el que los “bookstagramers” (influencers de libros) no estaban tan en auge. “El nacimiento de ese perfil está muy vinculado a cuando me vine a vivir de Madrid a Galicia. Yo llegué a un sitio donde no tenía a ningún amigo y usé lo que era mi pasión principal para llegar a nuevas personas. Algo como es la lectura, que aparentemente es solitario, se convertía así en algo más social”, explica Laura. Fue en un ambiente postpandémico. “Era divertido. Cuando empecé la cuenta no tenía expectativas de nada, simplemente quería pasármelo bien y buscar un rinconcito de felicidad compartiendo lo que leía”, señala.



Su vida, desde pequeña, siempre ha estado rodeada de libros. “He crecido en un ambiente muy lector”, reconoce. Como a buena parte de su generación la marcó de forma irremediable la saga de Harry Potter. “Mucho, era como estar y vivir en un mundo paralelo”, destaca.



Un canal que empezó para conocer gente y compartir un hobby fue creciendo poco a poco hasta descubrir que al otro lado de la pantalla había no cientos, sino de miles de personas que esperaban sus reseñas, sus recomendaciones y sus opiniones sobre lecturas de todo tipo. “No recuerdo exactamente en qué momento el perfil dio el salto a ser más grande. Hace cuatro o cinco años no había tanta gente creando contenido de este tipo y era más fácil que se fijaran en tu perfil”, manifiesta. Fue poco a poco cuando las editoriales empezaron a ofrecerle colaboraciones. “Primero son pocas, después a medida que la cuenta va creciendo eso se magnifica. A veces ya no es posible leer prontamente todos los libros que llegan y es cuando reinventas un poco la cuenta. No solo aportas reseñas, como al principio, sino también recomendaciones generales”.



Pese a que son muchos libros los que recibe y a reconocer que hay una saturación de novedades en el mercado literario Laura Blocona asegura que “yo no me agobio a la hora de leer”. Indica que “tengo mi trabajo a jornada completa y leer sigue siendo un hobby. Obviamente busco cuidar mi espacio para estar con un buen libro. Hay semanas que leo mucho y otras menos. Voy eligiendo lo que me apetece en cada momento”.



Laura Blocona asegura que a la hora de opinar sobre los libros que le envían las editoriales “soy libre, en mi caso mi opinión es libre. Que no te guste una cosa no quiere decir que esa sea mala. Cada creador pues tenemos un público afín a lo que leemos y de ahí que nuestra opinión tenga valor para ellos”.



La red lectora que Laubythesea fue creando a través de su perfil desembocó en la puesta en marcha de varios clubs de lectura. “Para mí fue un paso natural porque ya había participado en alguno. Siendo lectora quieres compartir opinión con otra gente”, relata. De hecho su club de lectura por Telegram “nació para animarme a mí misma a leer libros que quería leer, pero que me daban respeto. Empezó un poco por ahí y ahora soy la primera que está enganchada a él. Lleva tiempo prepararlos, pero es muy divertido”. La desvirtualización de este tipo de aquelarres literarios se materializó, precisamente, en Vilagarcía. En el interior de “Hojas de Lorien”, una librería de segunda mano en la calle Edelmiro Trillo, Laura Blocona dirige uno de los clubs que se gestan en este pequeño espacio literario. A mayores comparte con @estireadsalot el podcast en Youtube “Loras lectoras”. “Me encanta hacerlo porque es con una amiga y es como si nos tomásemos un café. Una excusa para hablar de libros. Tenemos una comunidad fiel y a la gente parece que le interesa”, señala.



Laura se reconoce apasionada de la literatura asiática y, de hecho, se anima a recomendar alguna lectura. “Voy a ir a la literatura japonesa, que es en la que me siento más cómoda”, dice. Indica que “si eres lectora de clásicos recomiendo a Yasunari Kawabata. Por ejemplo ‘País de Nieve’”. Además apunta sin dudarlo a una autora, Yoshimoto. “De ella, lo que queráis”. Ahí quedan.