El Liceo argumenta que el cobro de 14.000 euros por parte del Concello lo abocan a la liquidación

La denuncia presentada por el Liceo Casino ante el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Pontevedra recoge que el cobro de los 14.007 euros cobrados por el Concello de Vilagarcía durante el año pasado aboca a la entidad a “la liquidación”.



“El plan de pagos tiene una razón de ser; se ajusta a unas previsiones de ingresos y gastos. Soportar 14.007,52 euros no contemplados en 2021, ha dado lugar a que el Liceo Casino de Vilagarcía prácticamente no pueda hacer frente a sus obligaciones contraídas en el convenio y, consecuentemente, se vea abocada a la presentación de su liquidación”, señala la entidad en la denuncia, en la que defiende que la posición del Concello “es pues en fraude del resto de acreedores, con los mismos derechos” que Ravella.



Aportan los abogados del Liceo la propuesta de convenio presentada en los actos de concurso seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra. Dicho documento recoge una quita del 35 por ciento, que reduce la deuda con el Concello de 21.550,03 a los algo más de catorce mil que ahora están en litigio.



Una cantidad que se debería pagar a partir de este año, ya que el acuerdo, según defiende el abogado del Liceo, establece dos años de espera (2020 y 2021). A partir del tercer año, el Liceo tendría que abonar el 21,6 por ciento, es decir, 4.669,17 euros; al cuarto año (2023), el 21,66 por ciento y al quinto (2024), el 21,67 % restante.



El Liceo también aporta al Juzgado de lo Contencioso el acta de la Junta de Acreedores, “en la que participa el Concello de Vilagarcía, donde se tiene por aceptada la propuesta de convenio”, así como la sentencia de aprobación de dicho documento.



El asunto llega a los juzgados después de que la Xunta de Goberno Local desestimase los recursos presentados por el Liceo. El problema surgió durante la segunda anualidad del pago de la venta de la sede del Casino, donde Ravella prevé poner en marcha una biblioteca.



En este segundo plazo, la administración municipal descontó de los 105.000 euros fijados, los 14.007,52 adeudados por la histórica sociedad. El Concello alega que el Liceo ya abonó en 2020 toda la deuda que mantenía con la Agencia Tributaria, pese a que también estaba previsto hacerlo en las anualidades 2022, 2023 y 2024; además, se ampara en el pliego de bases aprobado por la Administración Concursal para la adquisición de la sede, en el que se establece que el Liceo debería estar, en enero de 2022, al corriente de sus obligaciones, por lo que si no se cobrase dicha cantidad, señala Ravella, se estaría incumpliendo el pliego. Frente a este argumento, la sociedad defiende que es el Concello el que incumple el convenio y el plan de pagos estipulado.





Búsqueda de sede





El alcalde, Alberto Varela, apuntó sobre esta cuestión que la intención del gobierno fue siempre la de ayudar al Liceo, con el que mantienen conversaciones para buscar una sede. Sobre la mesa incluso llegó a estar la propuesta de que la sociedad ocupase un espacio de cien metros cuadrados en la sede de Castelao, una vez hecha ya la biblioteca. Esta propuesta nunca llegó a firmarse y las negociaciones derivaron hacia la Casa Jaureguízar. El problema es que la rehabilitación del inmueble incautado a Marcial Dorado ni siquiera empezó. Mientras, el Liceo alquiló un local, pero sus arcas tampoco están para muchos gastos.