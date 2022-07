La llegada de bolas de espuma a la Ría despierta preocupación en el sector y en la PDRA

La presencia de unas bolas blancas de espuma en toda la costa arousana preocupa al sector del mar y a la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que hace ya meses que comenzó a recibir fotos de este fenómeno.



De hecho, lo que piden desde el colectivo es que todo aquel que vea una espuma de estas característica, la fotografíe y documente con el día, la hora y la zona donde la localizó.



Hace unas semanas, podían verse estas bolas blancas de espuma, que se solidifican en la arena, por todo el litoral carrilexo, desde la playa de A Compostela hasta el mismo puerto.



Carlos Berride, mariscador de a flote, relata que comenzó a verla ya hace unos meses en diversos puntos, como A Briña y As Malveiras. “Eu preocupeime cando vin que cada vez medraba máis, ata dous cuartos de alto”, explica el carrilexo, que señala que la espuma está por toda la costa.



De hecho, en reuniones recientes de la PDRA se abordó esta cuestión y representantes del sector de localidades como A Illa o Rianxo también aseguraron que la espuma llegaba hasta sus costas.



“En toda Galicia hai xente que vive do mar”, recalca Berride, que pide un mayor control medioambiental sobre las empresas. Aunque, por el momento, no hay ninguna sospecha sobre el origen del vertido, que es distinto al que apareció a mediados de año, ya que no tienen restos de grasa.



Lo que sí detecta Berride es un incremento de la mortalidad del marisco en aquellas zonas donde aparecen estas bolas de espuma. Incluso en las que, durante anteriores episodios graves de mortandad, se habían salvado.



Al mariscador, le preocupan no solo las pérdidas económicas, sino también los daños que se están produciendo sobre el entorno. “Cada vez hai máis preocupación no sector”, señala Xaquín Rubido, portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.





Control de vertidos





De hecho, el colectivo acaba de firmar un escrito junto a 27 cofradías, agrupaciones de marisqueo y organizaciones de bateeiros en las que reclaman a Rueda una serie de medidas para salvaguardar el futuro de la Ría.



Una de ellas es, precisamente, un plan de control de los vertidos. Se quejan tanto en el colectivo ecologista como en el sector del mar de que no hay un diagnóstico claro sobre los puntos de vertido que existen en Arousa, paso que consideran fundamental para poder buscar una solución.



Reclaman que se investigue la procedencia de estos derrames, que tienen pésimas consecuencias para el marisco, y que se tomen medidas para erradicarlos.



Cabe recordar que muchos de estos vertidos proceden de las redes municipales de saneamiento y, en este sentido, también piden los firmantes que se actúe, garantizando la calidad de depuración de las EDAR.



Es una de las medidas que reclaman al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un escrito que le enviaron el mes pasado, en el que piden una reunión. Dan este paso, dicen, tras intentarlo sin mucho éxito con la Consellería do Mar. Reclaman también la regeneración integral de la Ría de Arousa.