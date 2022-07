Longa vida ás meigas que conxuran na noite máis misteriosa do ano

Hai esperas que desesperan, como as das urxencias, e outras que se fan con máis gozo, como as ringleiras que se forman cada ano nos postos “meigos”, as pallozas máis buscadas de todo o mundo. Son as da Noite Meiga de Vilagarcía, que aínda que este ano chegou en pleno xullo non perdeu nin un ápice do seu encanto nin da súa maxia. Así o demostraron as numerosas familias e grupos de amigos que acudiron a empaparse do máxico ambiente que rodea o evento.





Os chourizos ao viño, os callos, a empanada e os doces foron a escusa para abrir boca para unha queimada conxurada que soubo a gloria. As meigas volveron a estar soltas polas rúas, libres como aquelas mulleres que quixeron selo e que foron queimadas polos prexuízos dunha época oscura.





O único lume que ardeu onte foi o da pota, nunha auténtica homenaxe ao color e a maxia. Nenos e maiores o pasaron en grande cun evento que, desde hai décadas, e todo un clásico da programación de verán, e que organiza a Concellería de Cultura.





Foron nove os colectivos que fixeron posible unha nova Noite Meiga. Son O Noso Lar, Asociación Fontefría de Guillán, Taller de Teatro Clámide, A Cantarela, a Protectora de Animais, Zona Aberta, Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa, Os Remolóns e Os de Sempre “Peña Junquera”.





Mesa das Verbas

A música e a festa seguirán durante os próximos días, con eventos como Ás Nove na Praia ou celebracións en Carril e A Laxe, entre outras. Pero nas próximas semáns haberá actos tamén máis proclives á intimidade e ao recollemento, nos que, iso si, a cultura será protagonista e tampouco faltará a música. Un exemplo é a edición especial que a Mesa das Verbas prepara para o 6 de agosto. Será ás 19 horas no Parque da Xunqueira e contará cun invitado de excepción, Xesús Alonso Montero, que pronunciará una conferencia sobre Antonio Machado.