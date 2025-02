Lonja "encubierta": Polémica por el cambio de usos promovido por los parquistas de Carril en las naves de O Ramal para vender almeja

La Organización Empresarial Parquistas de Carril promueve un cambio de usos de una de las naves del muelle de O Ramal, para poder vender el producto. El objeto de la concesión, que otorga la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, era inicialmente el de clasificación de moluscos bivalvos y su almacenamiento, funciones a la que ahora también se suman la de manipulación, envasado y venta, según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado el 21 de diciembre.



En plena temporada navideña, el anuncio se publicó en el BOE y abriendo un plazo de alegaciones de veinte días para examinar la solicitud en las oficinas físicas, sin enlace a portal de transparencia o sede electrónica.



El periodo para alegar ya finalizó, pero la intención de convertir prácticamente en una lonja la nave de O Ramal, algo que en cualquier caso el presidente de los parquistas, José Luis Villanueva, ya dejó entrever en más de una ocasión, no sentó nada bien en Carril, donde consideran que el almacenamiento y venta de la almeja debe hacerse en el lugar donde es cultivada, no en el muelle vilagarciano.



De la misma opinión es el patrón mayor, Javier Quintáns, que no entiende el apoyo político a este proyecto y que recuerda que la lonja de Carril es la que genera “máis ingresos despois da de Ribeira” en toda Arousa. Sin embargo, lamenta que mientras desde la Autoridad Portuaria se da impulso a los planes de Villanueva, las instalaciones situadas en pleno puerto carrilexo, al lado de los parques de cultivo, se encuentran “abandonadas” de inversión.

Rechazo del BNG

Los que ya mostraron su rechazo total fueron los miembros del Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía y, en concreto, la representante de esta formación en el Puerto, Rosa Abuín. Recuerdan que hace algo más de dos años que Vilagarcía “viu frustrados os desexos de abrir a fachada do Peirao do Ramal ao mar” porque el Puerto, “na opacidade que o caracteriza”, concedió dos naves en desuso, por treinta años, a la entidad que preside el “controvertido e inhabilitado” ex patrón mayor de Carril. “Isto supuxo, de inicio, un golpe á propia Confraría, malia que ate o momento os membros desta OPP veñen comercializando o produto dos seus parques de cultivo a través da lonxa de Carril”, señala la formación. El BNG rechaza cualquier modificación que suponga la creación “dunha lonxa encuberta”, que haríoa la “competencia desleal” a las rulas del municipio situadas a menos de tres kilómetros, así como a las propias empresas del sector, “ao contar coa dispoñibilidade de chan público a un custe irrisorio”. Inciden además, desde el BNG, en el proyecto de humanización previsto para esta zona, y señalan que esta modificación podría conllevar “o incremento do tráfico”. Por ello, ya anuncian que votarán en contra en el Consejo de Administración a la aprobación definitiva. “Non entenderíamos outra postura que non fose esta por parte dos outros vogais que deben velar polos intereses do noso municipio”, dicen los nacionalistas en alusión al PP.