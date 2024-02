López destaca que los resultados del PP en la provincia son los mejores de los últimos 15 años

El presidente provincial del PP, Luis López, destacó que los resultados de la formación conservadora en las elecciones del domingo han sido los mejores de los últimos 15 años en unos comicios autonómicos. “Pontevedra volcouse cun pontevedrés, o candidato Alfonso Rueda, que ademais era o cabeza de lista pola nosa provincia. Pontevedra díxolle que non á discordia do nacionalismo e aos muros do sanchismo e Pontevedra concorreu masivamente ás urnas para confiar en Alfonso Rueda e no proxecto da Galicia que funciona”, manifestó López.



Apuntó que “gañamos nas dez comarcas, en 54 dos 61 concellos, e en 29 –case a metade– superamos o 50 % dos votos”.



El presidente provincial agradeció el trabajo llevado a cabo por los militantes, cargos, interventores y apoderados del partido. También a los 226.000 pontevedreses que depositaron la papeleta del PP en las urnas. López declaró que “na provincia de Pontevedra obtivéronse 34.500 votos máis que na convocatoria de 2020. Avantaxamos en case 8 puntos e preto de 50.000 votos á segunda forza, o BNG, e sacamos o triplo de apoios que a terceira forza, o Partido Socialista, con quen nos separan 20 puntos e 150.000 votos”.