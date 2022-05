La lucha por salarios y empleos dignos centran el Primero de Mayo en Arousa

Iguales reivindicaciones, pero materializadas en dos manifestaciones diferentes. Vilagarcía acogió ayer la conmemoración del Primero de Mayo con dos manifestaciones diferentes. La primera la de la CIG y la segunda la convocada por CC OO y UGT que recorrieron las calles de la localidad con una afluencia menor que la de años anteriores. Eso sí, con la misma energía para reivindicar “salarios dignos, políticas públicas” y también al contención en la subida de los precios tanto de la cesta de la compra como de la factura de la luz.





La primera de las marchas partió pasadas las doce y cuarto de la mañana de la Casa do Mar y terminó cerca de la Praza de Galicia. Los nacionalistas de la CIG hicieron referencia en su manifiesto a la última reforma laboral promovida por el gobierno del Estado aludiendo a que “vai ser outro mazazo á clase traballadora, vai a traer máis precariedade e menos estabilidade no emprego”. Sin embargo la CIG advirtió que “só vai servir para branquear as estatísticas da comandada ministra comunista de currículo, pero executora de políticas neoliberais, e que lle ri as grazas á patronal”, en referencia clara a Yolanda Díaz.





Con el lema de “salarios dignos” como eje de las reivindicaciones del Primero de Mayo el sindicato nacionalista apuntó que “na negociación colectiva para este 2022 temos que presionar para que os salarios suban como mínimo tanto como a inflación. Todos os convenios teñen que ter a cláusula da revisión salarial a IPC real e con garantía do cobro dos atrasos”. Advirtió en la lectura de manifiesto la CIG que “a contención salarial impide a recuperación do poder adquisitivo das familias e crea máis pobreza”. Un asunto –la inflación– que también se abordó en el manifiesto que CC OO y UGT leyeron a las puertas del Concello. Su manifestación partió diez minutos después de las doce y media de la mañana de Ravella y acabó en el mismo sitio tras un pequeño recorrido que se acortó respecto a otros años.





Al contrario que los anteriores, en este manifiesto los dos sindicatos estatales defendieron la reforma laboral recientemente aprobada argumentando que “aborda aspectos de gran calado como o reforzamento da negociación colectiva, recuperando a ultraactividade dos convenios colectivos, a prevalencia da aplicación do convenio sectorial fronte ao de empresa e garantindo o convenio de aplicación nas contratas e subcontratas”. Indicó además que apuesta por “o mantemento e a estabilidade do emprego fronte ao modelo anterior”. En todo caso CC OO y UGT insistieron en la jornada reivindicativa de ayer en que “debemos continuar coa protección do emprego” y apelaron a la urgencia de tomar “medidas eficaces para frear a suba de prezos que empobrece a clase traballadora”. E este sentido apuntaron a la importancia de “subir os salarios para garantir o poder adquisitivo dos fogares, especialmente daqueles con menos recursos, daí a importancia da subida do salario mínimo e das pensións”. El Primero de Mayo también fue aprovechado por la Asociación Sindical de Profesionais Técnicos do Espectáculo de Galicia para hacer una llamada por la “previsible sobretensión do sector causada pola gran concentración de eventos nos próximos meses” que “alimentan as deficiencias e a precariedade que xa viñemos arrastrando”. Reivindicaciones varias, todas con cabida en la jornada de ayer.