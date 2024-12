Luis Rosales: “El Curtas estaba moribundo pero ahora tiene que ser un estandarte de Vilagarcía”

Luis Rosales es el director del Curtas Festival do Imaxinario y un amante del terror desde la infancia. Hoy hace balance de la última edición del festival que, afirma, “fue muy bien” y dejó una gran sensación, al ver “Vilagarcía llena de gente y las calles vibrando”.

¿Tienen idea de cuántas personas han pasado este año por el Curtas?

Es muy difícil porque no tenemos los recursos para llevar un control. Pero te puedo decir que el primer día pasaron 20.000 personas para hacerse una foto con el coche (el Batmóvil). Fue el revulsivo tanto del día uno como del día dos. Y luego el concierto de clausura, que también fue espectacular y que la cola llegaba desde la entrada del Auditorio a la carretera.

¿Esperaban el éxito del Batmóvil?

Sinceramente, no. Sabíamos que podía tener un efecto llamada pero no nos esperábamos ese. Antes del concierto de clausura salí del Auditorio, me fui hasta el Salón García... y cuando volví por la plaza me encontré la cola y dije “¡Ostras! ¿Y esto?”.



¿Fue complicada la gestión?

Fue larga. Sobre todo encontrarlo. Ya que era el año de Batman queríamos traer el Batmóvil. Nos planteamos incluso traer dos: El del 60 y el del 89, que fue el que trajimos finalmente porque era el que cumplía años y no nos podíamos permitir los dos. El único que encontramos que cumplía ser una réplica exacta al original estaba en Reino Unido. Hubo que contactar con ellos... acordar un precio, que no fue fácil... hacer todos los trámites para pasar la frontera... demostrar que no se iba a vender aquí... Fue una locura. Incluso hubo sustos como pagar la primera transferencia y que el banco llamara diciendo que era una estafa... Pero no, era real.

¿Con cuánto tiempo preparan la siguiente edición?

Durante esta edición ya estábamos preparando cosas de la siguiente. Este año fue más complicado porque siempre que hay cambios políticos, elecciones... todo se retrasa. Normalmente empezamos a cerrar cosas en firme en mayo y este año empezamos en agosto.

¿Qué le aporta a nivel personal, para que compense todo ese estrés?

Aporta el ver la cara de la gente cuando entra. El día que abrimos la exposición, oír el comentario de la gente diciendo “¡Ostras!”. Ese momento “guau”, es muy satisfactorio. Y que la gente te pare por la calle y te diga “¡Yo quiero que vuelva Hulk!” te hace sentir muy bien. Estás insuflando a una generación más joven un amor por el cine y por el género fantástico.

Pero la gran afluencia demuestra que ese amor existe, ¿no?

Sí. Solo tienes que mirar la taquilla mundial y las películas que están siempre en el top son de fantasía, terror... Ahí tenemos Terrifier 3, que la estrenamos aquí este año y que en Estados Unidos nadie se esperaba el gran éxito que fue. Costó 2 millones de euros y recaudó 80.



¿Por qué triunfa tanto el terror?

Es una manera de exorcizar nuestros propios miedos. Cuando estás en una sala oscura disfrutando en la pantalla con lo que le pasa a otros estás echando fuera tus propios miedos. Es una experiencia catártica.

¿Es también su favorito?

Sí, desde pequeño. Cuando tenía 12 años alguien intentó hacer un festival de cine fantástico en Vilagarcía. Me acuerdo de asistir a una proyección en el Salón García de La Cosa, de John Carpenter. Y aluciné. Ahora estamos proyectando ahí y es como cerrar el círculo.

¿Qué película recomendaría de este género?

Difícil. La Cosa, de John Carpenter; Freaks, de Tod Browning; La novia de Frankenstein; La criatura de la laguna negra... Hay que recuperar los clásicos y no tenerle miedo al blanco y negro. Y de las de este año, The Moor y Terrifier 3, pero esa ya no es para todos los estómagos.

Integrantes del equipo que hacen realidad el Curtas Festival do Imaxinario en Vilagarcía

¿Está suficientemente promocionado el Curtas?

No. Es una cuestión de economía. Este año

han sido 79.000 euros lo que ha costado el festival. El Concello nos apoya con todo lo que puede... la Diputación de Pontevedra nos apoya pero podría hacerlo más... Y la gente de Vilagarcía todavía puede apoyar más, contribuyendo al ambiente de la ciudad. Si remamos todos juntos podemos conseguir que, si Vigo es la ciudad de la Navidad, Vilagarcía lo sea del Halloween o del Samaín.

¿Puede adelantar algo de la edición del año que viene?

Ya estamos cerrando el coche. Va ser muy mágico... Y tenemos ya la exposición cerrada: A todos los que les gusten los súper héroes, van a tener más... Y habrá muchas sorpresas relacionadas con Halloween.

Volviendo al tema económico, han comentado que es imposible mantener el nivel sin más financiación...

Es muy difícil. Hemos conseguido que una productora de Los Ángeles ponga dinero en el festival y estamos trabajando para que la Xunta entre también. Un festival del tamaño nuestro normalmente tiene 250.000 euros de presupuesto, sin hacer exposiciones. Cuando yo entré estaba moribundo y hemos logrado darle vida, pero tiene que crecer y ser un estandarte de Vilagarcía.

¿Cómo llevaron la polémica suscitada hace un par de años por hacer una cena con platos con nombres tales como “cordero de Dios”?

Nos pilló por sorpresa. Creo que la gente tiene que calmarse. Pasó lo mismo cuando se pusieron los ataúdes en la calle. Hubo gente que se fue a quejar al Concello. Es una fiesta y tenemos que aprender a vivir, a respetar y a disfrutar.