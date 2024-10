El Magosto de Zona Aberta regresa a Vilagarcía tras catorce años

El Magosto popular de Zona Aberta, una cita que marcaba el inicio del otoño hasta 2010, regresa el sábado a Vilagarcía tras catorce años y con todas las fuerzas de una asociación que ahora suma a los hosteleros.

Contará, además, con una programación completa, pensada para los niños.



Y es que desde las cinco de la tarde habrá juegos populares en Conde Vallellano, “para aproveitar ese centro peonil”, apunta la presidenta de la asociación, Rocío Louzán, que destaca las políticas de humanización del gobierno local de Vilagarcía.



Los juegos se hacen en colaboración con Kids & Us. Habrá sacos, combas o trompos, entre otras opciones, a lo largo de toda la calle, “para que os pais tamén baixen a xogar cos nenos”, apunta Louzán.

Después llegará el momento de reponer fuerzas. A partir de las ocho de la tarde, Zona Aberta repartirá castañas para todos lo que se pasen por la Praza de Galicia. “Animamos a todos a asistir e a mercar no comercio local”.



La actividad cuenta con la colaboración del Concello. El edil de Turismo, Álvaro Carou, destacó el carácter “desetacionalizador” de eventos como el magosto y mostró su “orgullo do asociacionismo” en Vilagarcía, poniendo a Zona Aberta como “unha referencia non so en Galicia, senón a nivel estatal”.