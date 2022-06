Maleza, suciedad y aceras rotas. La otra cara de O Piñeiriño

“O Piñeiriño no solo es la calle Camilo José Cela, que acaban de peatonalizar”. De esta forma se expresan los vecinos de la calle que va directamente al instituto Bouza-Brey y al campo de fútbol Manuel Jiménez en la que la maleza desborda de las fincas privadas hacia las aceras, hay losetas levantadas por las zonas por donde deben pasear tranquilamente los peatones y donde las papeleras “ni existen”. Los vecinos denuncian que “es imposible pasear por la zona sin llevarse un susto, dado que aparte de que hay basura tirada por el suelo no nos acordamos de la última vez que pasó la barredora”. Además el problema –según ellos señalan– también está en el hecho de que los árboles que hay dentro del instituto tienen las ramas tan grandes que “desbordan hacia el exterior, por lo que no puedes pasar por la acera sin que te den en la cabeza”. Una situación que –indican– “no sabemos si depende del Concello o de la Xunta, pero que deberían solucionar”.



Lo que sí depende de la administración local es el estado de las aceras. “Las losetas están levantadas y rotas. Por encima se quedan en el medio, lo que puede provocar una desgracia porque por aquí camina mucha gente mayor”. Sobre este asunto también añaden que “no hay bancos para sentarse, es una zona que no parece agradable para caminar. Solo hay uno y porque lo pidió una vecina hace un tiempo. El resto nada”.



Los vecinos lamentan que “sí se haya invertido en otras partes del barrio que son más céntricas y que en cambio en el resto nos hayan dejado abandonados, como si nosotros no pagáramos nuestros impuestos”. Esta es una zona por la que pasan muchos jóvenes hacia el instituto y el acceso también al campo de fútbol Manuel Jiménez, que está justo al final de la calle.