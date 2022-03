Mané Calvo, del sector conservero, elegido nuevo presidente de Mexillón de Galicia

El consejero delegado del Grupo Calvo, Mané Calvo García-Benavides, es el nuevo presidente del Consello Regulador da DOP Mexillón de Galicia. El Pleno de la entidad se reunió ayer por la tarde en sesión extraordinaria para elegir al sucesor de Lina Solla que, tras la venta de su empresa y solo un año y tres meses después de ser elegida, tuvo que dimitir por cuestiones relativas al reglamento de la propia entidad. Así pues Mané Calvo fue elegido por unanimidad de los doce vocales que constituyen el Pleno y se convierte en el primer presidente del Consello Regulador en representación del sector transformador y conservero. Y es que cabe recordar que Lina Solla era del sector depurador y que sus antecesores en el cargo eran todos del sector productor. También es el primero que no es arousano.



Mané Calvo nació en Madrid y es el consejero delegado del Grupo Calvo. Como nuevo presidente aclamado por el Pleno -y pendiente de que sea ratificado por la Consellería do Mar- Calvo aseguró que los objetivos que se fijaron en noviembre de 2020 cuando fue elegida Lina Solla siguen vigentes y que seguirá esa misma senda. De hecho una de las premisas básicas es la de dar un impulso renovado a la DOP que contribuya a incrementar su prestigio en el mercado.



De esta forma Calvo llega a la presidencia del Consello de Mexillón de Galicia con el objetivo de seguir sumando más firmas conserveras -un sector que domina- a la DOP, uno de los principales caballos de batalla en los últimos años de los diferentes presidentes de la entidad. Además también llega en un momento muy convulso para el sector bateeiro, con una manifestación de protesta convocada para el 3 de abril en Santiago y con relaciones muy tensas con la Consellería do Mar.Otra de las cuestiones que condicionan a la industria transformadora y también productora y depuradora son los elevados precios del combustible y de la electricidad.



El Pleno del Consello Regulador de la DOP Mexillón de Galicia está integrado por Angélica Vázquez, Juan Ramón Piñeiro y Francisco Alcalde de Opmega; También por Estebán Fernández y Francisco Otero Bea de Amegrove y por José Manuel Oubiña Rial de APM Illa de Arousa. El Pleno lo completan Iván Alonso, de Conservas Antonio Alonso; Enrique Machado, de Calvo y Ana Margarita Hermo de Escurís. En el sector de la depuración los vocales son Ramón García Suárez, de Vengarco; José Luis Monteagudo, de Pescadona y Juan Soutullo de Barlovento. Todos apoyaron a Mané Calvo.