Mar abrirá a la extracción de la mejilla 132 kilómetros de costa y zonas portuarias

La Consellería do Mar abrirá esta misma semana un total de 132 kilómetros a la extracción de la mejilla. De estos 12 se corresponden con el territorio de cinco cofradías (Aguiño, Baiona, Bueu, Cangas y O Grove) mientras que los 120 restantes son en espacios portuarios, tanto aquellos de interés autonómico como estatal. Así se lo comunicó el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, a miembros de la Comisión do Mexillón en una reunión mantenida en Santiago. Queda por saber si se aplacan de esta forma los ánimos de las organizaciones bateeiras que hace unos días mantenían diversas asambleas y en las que no descartaban movilizaciones.

De forma paralela a la apertura de zonas rojas para la recogida de la semilla el director xeral de la Consellería do Mar anunció la puesta en marcha de doce proyectos de investigación para determinar qué está pasando con la fijación de la mejilla en las rocas y en qué medida le pueden afectar cuestiones como la salinidad, el desove o las condiciones oceanográficas.