Mar apela al “diálogo” para consensuar una solución de futuro para la mejilla

La Consellería do Mar apela al sector bateeiro a seguir el camino del diálogo para buscar una solución consensuada y de futuro para el conflicto de la mejilla. Además, desde la administración autonómica señalan que ya se tomaron medidas a corto, medio y largo plazo.



Ante las protestas realizadas ayer por el sector, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, mostró ayer su respeto por las protestas pacíficas y aseguró que la administración autonómica “é consciente” de que existe un problema de falta de mejilla.



Eso sí, Basanta, que hizo estas declaraciones durante la celebración del II Congreso Súmate ao Cambio Sostible, señaló que se trata de un problema “cíclico” desde los años 80, y que se reactiva cada cierto tiempo y por diferentes razones.



En cualquier caso, el responsable autonómico defendió que ya se están tomando medidas a corto, medio y largo plazo. La más inminente fue la apertura de más de 130 kilómetros de superficie para la extracción de mejilla, buena parte en zonas portuarias donde, señala Basanta, “é verdade que non hai mexilla en toda”, pero apunta a que tampoco la hay en el resto de la costa.



A medio y largo plazo, apuntó el director xeral de Pesca, se apuesta por medidas como proyectos de investigación para incentivar la detección de larvas; o para incentivar la cría en hatcherys o medidas de flexibilización para obtener mejilla mediante cuerdas colectores u otro tipo de artefactos en las bateas y en otras estructuras flotantes.



“Esas medidas nacen da man do sector e son imprescindibles para seguir avanzando”, aseguró Basanta.



Desde la Consellería do Mar recuerdan que se destinaron más de dos millones de euros en acciones como proyectos de investigación sobre la abundancia de la semilla o acciones de captación y producción de la semilla.



Igualdad con los percebeiros



La administración autonómica muestra su apuesta por el “diálogo” así como por acciones que se vienen promoviendo desde el principio entre los percebeiros y los bateeiros. El objetivo es, aseguran, que ambas actividades “se desenvolvan an igualdade de condicións e se asegure o entendemento e o beneficio mutuo das dúas partes”. La Xunta señala que dicho esfuerzo viene acreditado por las “ducias de encontros realizados ou propostos no último ano co sector para abordar a situación da extracción da mexilla”.



La Consellería do Mar señala su creencia en la “vía da palabra” y en “traballar naquelas propostas que desde a Administración e o sector poden servir como opcións para intentar paliar esta situación, xa que a solución non pode pasar nin pola violencia nin por criterios que vaian en detrimento doutros colectivos”. La reacción llega un día después de las protestas en San Caetano.