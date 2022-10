Mar y Rañeiros acuerdan un paro en el libre marisqueo del 1 de enero al 31 de marzo

Es oficial. La asociación Rañeiros –encargada de la gestión de los bancos de libre marisqueo en la Ría de Arousa– ha conseguido arrancar un compromiso del director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, para decretar un paro biológico a partir del 1 de enero de 2023 y hasta el 31 de marzo en Os Lombos, O Bohído, Cabío y Xidoiros. La decisión se reflejará dentro del propio Plan de Xestión del próximo año y con el objetivo –dicen desde Rañeiros– de “encarar a necesaria rexeneración integral de moitas zonas produtivas vitais para o libre marisqueo. Eso sí, insisten en que con el paro biológico esos tres meses será necesario liberar ayudas con cargo al Fondo Europeo Marítimo “co obxecto de protexer economicamente aos produtores e paliar a carencia de ingresos durante a totalidade do paro biolóxico”.



En un largo comunicado la asociación recuerda sus inicios en el año 2018 cuando todavía aglutinaba al 80 % de las embarcaciones de la Ría. En estos años algunas cofradías como la de Rianxo se descabalgaron del colectivo. Ahora Rañeiros habla de la necesidad de colaborar “todos xuntos sen excepcións” para “superar as dinámicas de inoperatividade xeral e permanente na actividade do libre marisqueo”. Reconoce además Rañeiros que hasta ahora “non se deron nin as condicións nin os investimentos oportunos polas administracións públicas para preservar a calidade do medio mariño e optimizar a produtividade” y lamentan que “pese ao intenso esforzo” no lograsen aglutinar en esta asociación a “entidades irmáns ás que lles debería interesar apoiar un proxecto conxunto de recuperación dos bancos”.