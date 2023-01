Mar y Rañeir@s coordinan un paro del libre marisqueo en los tres bancos

La Consellería do Mar se encuentra en contacto con la asociación Rañeir@s, de cara a realizar las gestiones pertinentes para aprobar una paralización temporal de la actividad en los bancos de la Ría de Arousa: Os Lombos, O Bohído y Cabío.



El colectivo solicitó la paralización hasta septiembre, es decir, hasta la próxima campaña, debido a que el marisco que hay no da la talla y a la baja salinidad, afectada también por las fuertes lluvias de los últimos días.



Así lo explica el presidente de Rañeir@s, Juan José Rial Millán, que incide en el “inverno duro”, que golpea al sector y explica que la petición que se mandó es del 5 de enero al 30 de septiembre.



“A idea é aprobar o seu inicio neste mesmo mes, pero estase a redactar a orde coas condicións nas que se establecerá esa paralización”, explican desde la Consellería do Mar.



Precisamente, desde los pósitos estaban ayer pendientes de la llegada de ese borrador que, según inciden desde la administración autonómica, se está elaborando y que afectará a doce cofradías de la Ría de Arousa.



Falta de información

Precisamente en el resto de cofradías es donde hay cierto malestar por la falta de datos sobre cómo se realizará este paro. “Os que temos que darlle información aos nosos socios somos nós, non Rañeir@s”, señala Miguel Ángel Iglesias, de Rianxo, que lamenta la premura con la que se realiza todo. “Se hai que pedir a axuda o día cinco o marxen é moi escaso”, lamenta el patrón mayor rianxeiro que, eso sí, no discute la medida.



“É necesaria. Incluso se son as condicións que se din, son boas, porque en verán vai moita xente e así se lle pode dar un descanso á Ría”, explica Iglesias, que destaca que, en estos momentos, “no libre marisqueo non se saca nin para manterse”.



El mismo panorama dibuja Lino Vázquez, de Vilanova. “De oitenta barcos que había no marisqueo a flote, este verán foron 25”, asegura el patrón mayor vilanovés, que explica que muchos se fueron para otros sectores, como la construcción. Vázquez apunta, eso sí, que esta medida “non é a solución ao problema do mar”, si no un “parche”. “O problema seguirá aí. Algo hai que facer”, advierte el vilanovés.



Puntos de control de Opmega

Por otra parte, desde la Organización de Productores de Mejillón de Galicia, Opmega, informan de que ya se dieron los pasos necesarios para, a partir del 1 de enero, asumir los puntos de control en los muelles. Esta decisión fue comunicada hace semanas al Consello Regulador, que podrá dedicarse en exclusiva a la función de certificación del producto. De esta manera, la organización “solo asumirá el coste de sus socios, tal y como hacían ya en el pasado y como siguen haciendo en la actualidad otras organizaciones del sector”, apuntan desde Opmega, que señala que este fue uno de los principales motivos para adoptar la decisión, ya que representando al 30 % de las bateas del Consello, “estaba asumiendo el 60 % de la financiación”.