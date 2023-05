Mar recuerda que el 80 % del mejillón gallego no tiene DOP y que las hatchery son viables

La Consellería do Mar ha querido responder al comunicado firmado por la Plataforma en Defensa da Cría respecto de la obtención de mejilla en hatcherys. El departamento que preside Rosa Quintana insiste en que desde la administración autonómica se está trabajando en diferentes vías y que una de ellas es –efectivamente– la producción de mejilla en criadero. Inciden desde Mar en que “se trata dunha alternativa viable que permite reducir tanto a dependencia do medio natural para a obtención de mexilla como a presión sobre as pedras” y que se complementa con otras opciones como “a captación mediante cordas ou outros elementos colectores”. Lo que aclaran desde el departamento de la Xunta es que la intención nunca ha sido cubrir el 100 % de la recolección con semilla obtenida de forma artificial, pero entienden que sería una buena solución para una gran parte de la producción.



Cabe recordar que desde la Plataforma en Defensa da Cría temen que el hecho de que se obtenga la mejilla en hatchery pueda perjudicar a la pérdida de la Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia. A esto también responde la Consellería, que recuerda que “arredor do 80 % do mexillón que se comercializa en Galicia non está amparado pola Denominación de Orixe” y que, por lo tanto, las hatcherys servirían para dotar de cría a la mayor parte del sector combinándolo con otros métodos.



Mar insiste en que “estamos a traballar nun modelo de criadeiro exportable e replicable polo propio sector, unha fórmula que está funcionando e da que xa hai varias iniciativas privadas en marcha”. Además ratifica que la producción está garantizada porque tienen seguimiento de bateas en las que hay “importantes volumes de cría nas cordas”. Sobre la mesa hay, no obstante, petición de prórroga para extraer cría.