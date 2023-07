Mar resuelve que Villanueva debe ser inhabilitado como patrón mayor de Carril

La Consellería do Mar ha respondido al recurso presentado en el mes de marzo por un socio de la Cofradía de Carril dándole la razón y resolviendo que –en cumplimiento del artículo 80.3 del Decreto de Cofradías de 2014– el patrón mayor, José Luis Villanueva, debe ser inhabilitado. El carrilexo no podría ocupar el cargo al haber sido condenado en sentencia firma a un año y cuatro meses de inhabilitación para el sufragio pasivo. Es decir, que durante este tiempo no puede ser elegido ni ocupar ningún cargo público como es el de patrón mayor. En la respuesta al recurso presentado por el socio Carlos Berride la Consellería señala que en el momento en el que se presentó a las elecciones y también en el que fue elegido no había una sentencia firme, algo que ahora sí ocurre. Mar entiende además que “non consta que o Tribunal Constitucional admitise o recurso de amparo presentado nin consta tampouco ningunha suspensión da execución da sentencia”. Eso sí, admite que lo que consta es la sentencia del Supremo con la citada condena de un año y cuatro meses. Con estos datos la Consellería resuelve que “dende o 19 de xaneiro de 2023 concorre no patrón maior da Cofradía de Carril unha causa de incompatibilidade no exercicio do seu cargo como patrón maior derivada da existencia dunha condena penal firme pola que se impón unha pena accesoria de inhabilitación para o exercicio de dereito de sufraxio pasivo que supón a súa perda da condición de órgano reitor da Confraría e, en consecuencia, os recursos de alzada presentados deben ser estimados”. La Consellería considera que el acuerdo de la Xunta Xeral adoptado el 7 de marzo y que mantenía a Villanueva en el cargo es inválido.



Ante tal resolución el socio crítico ha solicitado formalmente y por escrito en la Cofradía de Carril la convocatoria de una xunta xeral extraordinaria y urgente. Pide que se dé “cumprimento inmediato e urxente da resolución do señor conselleiro do Mar” y también que se substituya la vacante dejada por Villanueva “pola persoa do mesmo colectivo e sector da produción que lle corresponda” y que se elija un nuevo patrón. Este periódico intentó ayer comunicarse con Villanueva en varias ocasiones sin éxito.