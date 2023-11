La marcha de Abuín pone en jaque el futuro del colectivo vecinal de Rubiáns

El futuro de la asociación de vecinos de Rubiáns está en el aire. El presidente del colectivo desde hace años, Xurxo Abuín, no seguirá al frente del mismo. “A miña etapa rematou. Xa estou moi queimado”, explica. Es por ello que hoy mismo se celebrará a partir de las seis de la tarde una asamblea extraordinaria en la que se procederá a la elección de la nueva directiva. Eso sí, siempre que haya candidatos para ello, algo que Abuín teme que no suceda. “Eu xa manifestei en asambleas anteriores que non era a miña intención a de seguir e que, polo tanto, se abría a opción a novas candidaturas. Ninguén se presentou”, manifiesta. Reconoce en este sentido que “é algo que me preocupa e que me doería moito, porque tal e como está a lexislación se eu me vou e non se procede á elección dunha nova directiva a asociación desaparecerá”. Abuín lo dice apenado, consciente de que “iso implicaría perder o patrimonio e todo o traballado durante tantos anos. Eu sinto esta asociación coma un fillo, pero todo acaba cansando e queimando”.



De hecho no es la primera vez que Xurxo Abuín se manifestó abiertamente con intención de dejar la presidencia del colectivo vecinal. “Xa o fixen antes, xa dera o paso, pero os veciños ao ver que non había relevo pois elixíronme por aclamación e eu seguín, pero agora xa non”, relata.



De cumplirse lo señalado por Abuín y si nadie se ofrece a liderar el colectivo en Rubiáns se quedarán sin asociación. Algo trágico teniendo en cuenta que durante décadas ha sido uno de los colectivos más activos de Vilagarcía, tanto a nivel de programación cultural como a la hora de reivindicar mejoras para la parroquia. Son conocidas las protestas exigiendo la mejora en materia de seguridad vial tanto en los viales rurales como en la Avenida de Rubiáns, así como la remodelación de todo el entorno del centro social de O Souto.

La asociación también organizó durante años la Exposición de la Camelia, referente en Galicia, y se hizo cargo durante décadas de tejer un hilo de unión entre los vecinos con actividades para todos los públicos.