Marcha ruidosa por Vilagarcía contra la violencia machista el 25-N

La asociación feminista O Soño de Lilith convoca una marcha ruidosa para el próximo lunes, 25-N, Día Internacional contra la Violencia Machista. Será a partir de las ocho de la tarde, con salida de la Praza de Galicia y animan a todos a asistir y llevar aparatos para hacer ruido.

El colectivo quiere, con esta nueva protesta, poner el foco sobre las violencias machistas que deja ya cuarenta feminicidios en el estado español en lo que va de año.

"Berraremos contra o acoso sexual, as violacións, a violencia vicaria e todo tipo de discriminacións que sufrimos as mulleres polo feito de selo. Basta xa!", explican desde el colectivo organizador, que explican que luchan por "unha sociedade feminista" por lo que "seguirémoslle berrando ó mundo que as mulleres somos persoas e que os dereitos das mulleres son dereitos humanos!".