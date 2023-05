Podemos-Marea da Vila mantuvo una reunión con Greenpeace para ahondar en las propuestas de este colectivo ecologista para avanzar hacia un concello “máis sostible”. La candidata, María de la O Fernández, apuesta por “avanzar no coidado e naturalización do río do Con” y lamenta que en estos últimos años se “levantaron fontes para evocar a pasada relación coa auga das rúas de Vilagarcía cando o goberno viviu dándolle as cosas ao río do Con”.