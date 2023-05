María de la O, unha pandereteira con xeito

"Estamos en festas", dixo María de la O Fernández nada máis acabar o mitin central de Podemos- Marea da Vila. Era o sinal. Automáticamente as pandereitas marcaron o ritmo e convertíronse nas protagonistas dun acto no que os candidatos da formación reivindicaron, precisamente, a cultura popular e a cultura para o pobo. De feito, haberá máis actuacións similares polas parroquias durante as seguintes xornadas.

A alcadable de Podemos deu boa conta da súa voz para interpretar "Canta miña compañeira" e a Praza de Galicia converteuse nunha romaría improvisada na que o público participou con gusto... e con xeito.