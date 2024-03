Las mariscadoras de Carril, al límite: “Sen ingresos vai ser difícil continuar”

Paradas desde hace semanas, con una ayuda de 550 euros de pago único a la que no todas pudieron acogerse y con un futuro incierto las mariscadoras de Carril reconocen que están “ao límite”. La presidenta de la agrupación de a pie, María Porto, señala que “seguimos esperando a que saia o famoso paro temporal, ver se nos podemos acoller e, sobre todo, cando se vai poder cobrar, que non contamos que sexa inminente”. Mientras tanto, y sin percibir ingresos, deben seguir pagando la seguridad social. “Iso temos que seguir pagándoo. Non temos dereito a unha excedencia nin nada. Se deixamos de pagar, aparte de que non estariamos cubertas se temos unha baixa, poderiamos perder o permex”, indica. Y si pierden el permiso de explotación, volver a recuperarlo significa “empezar de novo de cero, tanto nas puntuacións como en todo”.

El problema es que las perspectivas a corto plazo no son buenas. “A ameixa segue tocada. Nunha parte da praia da Compostela que en principio non estaba afectada pola baixada da salinidade estas últimas chuvias foron letais”, manifiesta la presidenta. Señala que “está débil e non medra porque o que está facendo é loitar pola súa supervivencia”.



María Porto indica que la situación de muchas familias es desesperada. “Moitos xa están optando por coller traballos noutros sitios. Dependendo da situación familiar que teñas pois tes que buscarte a vida. O problema tamén é cando tes máis de certa idade ou che queda pouco para retirar. Donde atopas traballo? Tes que aguantar”, reconoce.



La presidenta de las mariscadoras cree que “parece que o que que queren é que isto se acabe. Falaban no seu día de que había unha folla de ruta para axudar ao sector, pero estamos en marzo e non hai nada. Nada se sabe”.



La próxima “cosecha”

Con nuevas lluvias ya previstas las mariscadoras han decidido retrasar la siembra prevista para este mes de marzo. “A auga está completamente doce, se sementamos agora imos quedar sen nada”, manifiesta Porto. De ahí que hayan decidido esperar hasta abril. “Quitámoslle un mes de engorde á ameixa, pero non nos queda outra. Facelo agora sería condenala a morrer”, recalca.



Así las cosas apunta a que “a ameixa que botamos na anterior semente está igual. Entonces non sabemos se vai chegar á tallaxe para poder vendela e, polo tanto, ter ingresos”.



Lo cierto es que el marisqueo en la Ría de Arousa está en la UCI desde hace tiempo y no solo en Carril. Tanto en el margen norte como en el sur de la Ría esperan por ayudas que palien en cierto modo las pérdidas de estos últimos meses y que han dejado al sector – y así sigue– al borde del abismo.