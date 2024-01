Las mariscadoras de Carril piden a Yolanda Díaz poder sembrar mientras están en cese: "Non nacen as ameixas do aire"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo este sábado en un acto en Vilagarcía junto al sector del mar, en el que también participaron la candidata a la presidencia de la Xunta por Sumar Galicia, Marta Lois, y el número 1 de la formación en la provincia de Pontevedra, Ramón Sarmiento. Todos ellos mantuvieron un debate abierto junto a mariscadoras, bateeiros o rañeiros que, entre otras demandas, plantearon la necesidad de poder sembrar mientras se está en cese de actividad.

El ISM no lo permite, tal y como recordó la presidenta de la Agrupación de a pie de Carril. "Non nacen as ameixas do aire", apuntó María Porto, que señaló que la Consellería do Mar sí permite, por ejemplo, compatibilizar estas cuestiones, algo básico para regenerar la zona. "Para algo no que non nos pon trabas...", destacó la carrilexa en referencia a la administración autonómica.

La desastrosa situación del sector también salió a relucir en varias ocasiones. Una mariscadora tiró de nómina para mostrar que, en el último trimestre de 2023, apenas sacó limpio algo más de mil euros. Por su parte, desde el sector bateeiro también pusieron "deberes" a Díaz, a la que pidieron que intercediese para que Seguridad Social anulase el cambio por el que dejan de cotizar como patrones para ser técnicos de acuicultura, lo que reduce la base de cotización.

La ministra tomó nota para trasladar a José Luis Escrivá, su homónimo en Seguridad Social, departamento que reconoció que le gustaría poder llevar. Por lo demás, desde el sector se escucharon voces muy críticas con la Xunta, a la que acusaron de "desleixo" y "deixar morrer a Ría". Los continuos vertidos o las políticas de desembalse fueron también motivo de queja.

Desde Mulleres Salgadas, por su parte, se quejaron de la escasa voz que tiene el marisqueo en las Federaciones de Confrarías. "No nos representan", aseguraron. Pero también de su ausencia en organismos como el Consello de Pesca, donde se prioriza a una asociación de carácter nacional, según consta en una carta remitida por la exconselleira, Rosa Quintana. "É unha barbaridade", exclamó Yolanda Díaz. "No nos quieren porque en los estatutos ponemos que somos feministas", apuntaron desde Mulleres Salgadas, que reivindicó reconocimientos médicos para las mariscadoras, que el tratamiento de sus enfermedades se haga desde una perspectiva de género, la revisión de los mecanismos de interlocución para que no se sigan "utilizando mecanismos para apartarnos" y un Observatorio de Igualdade en el sector pesquero, entre otras cuestiones que desde Sumar anotaron.

Compromisos

En el acto, que tuvo lugar en el Auditorio Municipal, Sumar Galicia se comprometió a un plan ambicioso para la regeneración de las rías, una reforma del cese de actividad y el cambio del catálogo de enfermedades para adaptarlas al sector del mar. La candidata, Marta Lois, hizo referencia a la crisis de los pellets. "Quixeron minimizalo, pero os galegos non somos tontos", e incidió en que "os únicos que se armaron foron os voluntarios", mientras el gobierno gallego esperaba a que Asturias activase el nivel 2 de alarma. "Foi unha nova humillación", dijo Lois, que recordó su infancia en un barrio obrero de Vigo, en el seno de una familia trabajadora, y comprometió un cabio de la Lei de Confrarías.

Díaz, Lois y Sarmiento en declaraciones en el exterior

También Sarmiento tiró de raíces para recordar a su madre, "xubilada do marisqueo". El número 1 por Pontevedra pidió la movilización para que Sumar entre en el gobierno de la Xunta y, de esta manera, entren en la agenda política asuntos como "vivenda, mobilidade, política industrial, reducción da xornada", pero también el mar, para que "non se teña que estar pendente de si se recibe ou non unha axuda".

Yolanda Díaz aseguró que el 18 F será el momento de demostrar que "non é verdade que en Galicia non se pode mudar as cousas" ni que exista una "maldición divina". "Non é verdade que teñan que gañar eles", dijo, para a continuación pedir que los gallegos vayan a las urnas de la misma forma que fueron en las Generales. "Con BNG e PSdeG non chega. Non é política, é a Lei D'hondt", aseguró la ferrolana que incidió en que "precisamos a Sumar para abrir as fiestras da Xunta".