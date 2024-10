Marisqueo, pesca y acuicultura se unen para “poñer a pedra” del futuro de la Ría de Arousa

El sector del mar se une para “poñer a pedra” de lo que debe ser la “edificación” del futuro de la Ría de Arousa, de su marisqueo, su pesca de bajura y su acuicultura un sector que, explica Xaquín Rubido, de la PDRA, supone un “eixo vertebrador” del territorio que “non só xera, se non que reparte riqueza”.

Pero es también un oficio en constante peligro, que quieren proteger mediante una Iniciativa Lexislativa Popular que llegará el próximo martes, 22 de octubre, al Parlamento gallego. Es el inicio de un procedimiento en el que esperan contar con la “unanimidade” de la Cámara de O Hórreo.



“Nós imos cunha posición firme e de humildade”, señala Rubido, que reclama una actitud de diálogo. Por el momento, son optimistas. Ya se reunieron con todos los grupos políticos y “non atopamos rechazo”. Cuentan con el apoyo de los alcaldes y corporaciones de la Ría de Arousa y lo defienden, de forma unida, bateeiros, mariscadores, los pósitos con la Federación Galega de Confrarías a la cabeza y asociaciones como Amupesca o Mulleres Salgadas.



Son dos los puntos claves de esta propuesta. UNo de ellos es “darlle corpo legal” al reconocimiento de la realidad. Y es que, pese a que del sector del mar viven miles de familias y numerosos empleos indirectos, está “subordinado” a otros, que se consideran de “interese xeral”. Acabar con esta “discriminación” es una de las metas.



Informe preceptivo

Es uno de los cambios que quieren introducir en la Lei de Pesca de Galicia. El otro, el artículo 5 ter., aborda la ordenaciónd el espacio marítimo y apela a “priorizar e garantir o exercicio das actuais actividades pesqueiras, marisqueiras e de acuicultura” frente a otras que “resulten incompatibles” o que “xeren trastornos”.



En este punto, reclaman que, ante cualquier proyecto o explotación que suponga un uso del espacio en el que se lleven a cabo actividades pesqueras, marisqueras o de acuicultura de bivalvos, sea preceptivo y vinculante un informe de la Consellería do Mar, que en caso negativo pondría fin al procedimiento y que, además, debe emitirse en el plazo máximo de treinta días.



Probablemente sea este el punto más polémico. “A administración ten un carácter máis neutral que o promotor dun proxecto”, señala Rubido, consciente de que una vez que se admita a trámite y, ya inmersa en la burocracia parlamentaria, el texto puede experimentar cambios sin que a PDRA y sector del mar les den opción de intervenir.



“Contemplamos todos os escenarios”, apunta el portavoz ecologista, que hace un llamamiento al diálogo como “xeito de solucionar os problemas colectivos” para así “poder mudar o rumbo e evitar a práctica desaparición dun sector nuclear para Galicia”.



Los promotores de esta iniciativa consideran que es el momento de “deixar a un lado as diferencias” y de reconocer que “temos un problema colectivo, grave desde diversos puntos de vista, e que debemos enfrontalo colaborando na súa solución”.

Un primer paso

En este sentido, interpelan directamente al conjunto del Parlamento y al gobierno gallego, ya que consideran que la situación de la Ría de Arousa “ponnos fronte ao espello das súas respectivas responsabilidades á hora de afrontar seria e conxuntamente esta realidade, con medidas que eviten perder un capital humano tan valioso en coñecemento e experiencia e que permitan sanear as rías e rexenerar os bancos marisqueiros”.



Consideran la ILP como “un primeiro paso para darlle unha senda de futuro ao sector do mar”. La propuesta está validada por 17.838 firmas y surge de un “sentimento xeralizado de indefensión no sector do mar de baixura fronte a novos escenarios e ameazas que aparecen neste século: O cambio climático, a competencia doutros actores polo espazo marítimo e pola calidade e cantidade da auga”.

En realidad, el proceso para la puesta en marcha de la ILP surgió antes de la pandemia de coronavirus. Desde entonces, precisamente, no es que la situación del sector haya ido a mejor. Inmersos en plena campaña del libre marisqueo, precisamente los rañeiros no hacen más que constatar que ya es poco lo que se salva en bancos que fueron antiguas joyas, como Os Lombos. Sin embargo, el del sector es un mensaje de futuro y una llamada a la esperanza, que representa una ILP que nace para reconocer el carácter “senlleiro” de la peca y la acuicultura, que ya destacan organismos como en el IGE, en su análisis de 2013, wue señala que se trata del ámbito con un “maior índice de especialización produtiva”. Ahora, quieren darle cuerpo legal a esta realidad.