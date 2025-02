El mercadillo de Vilagarcía se apaga mientras que Cambados suma puestos y estudia una ampliación

El modelo de la Praza de Abastos de Vilagarcía está todavía en el aire. Es en este primer semestre del año cuando el gobierno local pretende hacer cumplir la ordenanza que obliga a los titulares de los puestos a acudir todos los días a vender (excepto, claro está, los lunes que no hay pescado). Una opinión que no comparten parte de los vendedores de productos perecederos, que entienden que hay días en los que ir a vender “no da” y que por lo tanto no pueden sentirse obligados a ir al Mercado y perder dinero.

El Concello entiende que la Praza de Abastos tiene que estar viva y que eso implica contar con puestos con productos la mayor parte de la semana. Conscientes de que es uno de los mercados de Galicia con el sello de calidad y que, si va perdiendo en importancia, podría perderlo. Lo cierto es que a día de hoy visitar la Praza los miércoles o los jueves implica poder elegir entre muy pocos puestos de venta. Algo que Ravella quiere cambiar después de haber realizado importantes inversiones en el inmueble y también con la adquisición de un vehículo eléctrico para dinamizar y ayudar a los placeros a vender y a adaptarse a los nuevos tiempos.