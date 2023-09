Miguel Servia | “La nueva central permite monitorizar en tiempo real todo el proceso de lavado y esterilización”

Miguel Servia, facultativo de Medicina Preventiva, explica las ventajas que supone contar con una nueva y moderna central de esterilización en el Hospital do Salnés. Una de las áreas más desconocidas, pero vital para el funcionamiento de los quirófanos y de otras zonas sanitarias.

¿Cómo mejora el servicio la nueva unidad de esterilización y qué avances incorpora?

La nueva central de esterilización del Hospital do Salnés supone una enorme mejora con respecto a la anterior y la adaptación de la unidad a las recomendaciones y requisitos fijados desde el ministerio y la Union Europea. Esta mejora la podemos resumir en cuatro grandes aspectos: lo primero, una mejora estructural, casi se duplica la superficie con respecto a la antigua central y pasamos además a tener una estructura ideal para albergar estas unidades, con áreas físicamente separadas y diseñadas para facilitar un flujo de trabajo unidireccional claro, con dos grandes áreas: sucio y limpio. Cada una presenta un “ambiente” específico, que permiten controlar las condiciones ambientales de cada una de la áreas y con un nivel de filtración del aire que minimiza el riesgo de contaminación del material reprocesado; lo segundo, supone la sustitución integral de todo el equipamiento, cambiando a los antiguos equipos por nuevos que incorporan importantes mejoras técnicas y que cumplen con toda la normativa. Hablamos de dos nuevas lavadoras- desinfectadoras, una cubeta de ultrasonidos, dos esterilizadores de vapor y un esterilizador de peróxido de hidrógeno a baja temperatura; además de incorporar nuevos dispositivos como una lavadora de gran volumen para carros y contenedores. Supone innumerables mejoras con respecto a los previos, no solo en eficacia sino también en cuestiones de ergonomía y seguridad para los trabajadores. Además, la integración informática de todo el equipamiento supone dos enormes ventajas: A través de un software específico podremos monitorizar en tiempo real todo el proceso de lavado y esterilización, es decir, poner en marcha un sistema de trazabilidad que nos facilite el control de calidad de todo el proceso y la visualización en grandes pantallas y la inmediata detección de alarmas o errores; la segunda ventaja es que nos permitirá aumentar el grado de automatización y nos proporcionará una mejor gestión de los recursos humanos y materias.

Su funcionamiento es, probablemente, el más desconocido dentro de los hospitales...

Las unidades de reprocesamiento de dispositivos médicos, conocidos de manera coloquial como central de esterilización (CE) son aquellos servicios generales, de carácter transversal, que ejecuta y garantiza todas las etapas del reprocesamiento de los dispositivos sanitarios dentro del recinto hospitalario. Son responsables de la recepción, limpieza, descontaminación, secado, clasificación, embalaje, esterilización, almacenaje y distribución de todos los dispositivos sanitarios reutilizables que se usan no sólo en los quirófanos, sino en todo el hospital.

Aunque algo desconocidas, las unidades de reprocesamiento de los productos sanitarios son vitales en cualquier centro hospitalario. Para empezar, porque el reprocesamiento de los productos sanitarios, pese a que es costoso, es ventajoso para el sistema sanitario y esto nos lleva al segundo punto, y más importante, la limpieza, desinfección y esterilización de los productos sanitarios y dispositivos médicos son esenciales para garantizar la seguridad de los pacientes y la de los trabajadores. Si los dispositivos médicos reutilizables no se procesan de manera adecuada pueden ser una fuente de infección y daño tanto para los pacientes como para los trabajadores.

¿Cuál es la actividad media de la central de esterilización y con cuánta plantilla cuenta?

En el año 2022 se practicaron en el Hospital do Salnés unas 4500 cirugías. Con 5 quirófanos. Es fácil visualizar el nivel de trabajo y de carga que tiene la central para poder dar un servicio de calidad, no solo al área quirúrgica, si no también a otras como consultas externas y “quirofanillo” que trabajan con material reutilizable. El registro de la actividad en la antigua central era en papel, lo que obviamente dificultaba su consulta, pero para hacernos una idea podemos hablar de que todos los días se cargaban entre 8-10 autoclaves y dos o tres cargas del esterilizador con vapor, con una capacidad cada carga de hasta seis contenedores con 6-8 kilos cada uno de material. Todo esto tras asumir el paso de 3 a 5 quirófanos hace unos años. En la nueva central tenemos dos auto claves con una capacidad que multiplica por tres a los antiguos y reducen los tiempos de cada ciclo, y un esterilizador de peróxido que casi triplica la capacidad con respecto al previo.

La integración informática permite consultar todos los procesos realizados para su posterior análisis. Con la nueva central hemos pasado de tres a cuatro técnicos de cuidados auxiliares de enfermería con dedicación exclusiva a la central y con una formación previa, una supervisión de enfermería que también lo es del área quirúrgica, y yo como técnico garante, facultativo del servicio de Medicina Preventiva del Hospital.

¿Cómo se estructura la unidad de esterilización?

Hay dos grandes áreas segregadas: Sucio: (zona de recepción, limpieza y descontaminación) y Limpio (zona de empaquetado y almacén estéril). El espacio esta diseñado para garantizar un movimiento unidireccional del personas y materiales, evitando cruces y minimizando así la carga biológica y la contaminación por partículas.

El material procedente de quirófano baja directamente por el montacargas de sucio y el material de sucio procedente de otras áreas entra por el acceso principal hasta el área de sucio. Ya con todo el material en el área de sucio se procederá al prelavado y descontaminación del mismo, posteriormente el material es introducido en las lavadoras/desinfectadoras que tienen un sistema de doble compuerta de manera que el material ya es recepcionado en el área de limpio donde se procederá a su revisión, clasificación y empaquetado para ser introducido después en los equipos esterilizadores, una vez que el material está esterilizado es recibido y almacenado en el almacén estéril con las condiciones adecuadas y listo para ser enviado y reutilizado en cuanto sea preciso en el quirófano aprovechando los montacargas de limpio que conecta directamente con el área quirúrgica.