Más mimo al rural y menos obras "mastodónticas": Lo que pide Podemos en Vilagarcía

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila reclama al gobierno socialista el fin de las licitaciones de grandes obras mientras no se atiendan las necesidades de las parroquias.

“Menos obras mastodónticas e máis investimento no rural”, sentencia la portavoz morada, María de la O Fernández, que insta a los socialistas a establecer “prioridades que pasen por dar o mesmo trato ao rural, parroquias e barrios”.



La edil de Podemos defiende que las lluvias de este invierno sirvieron para “desenmascarar o abandono do rural e as parroquias do equipo de Alberto Varela” y expone que algunos caminos y carreteras se encuentran en “un estado lamentable”.

Es más, la portavoz de los morados vaticina que dicha situación incluso se agravará “ata que as chuvias paren”.



Por este motivo, desde la formación que lidera María de la O Fernández reclaman al gobierno de Alberto Varela que reserve una partida para inventariar el estado de las carreteras y caminos y proceder a su arreglo. “Antes de investir cartos en proxectos fracasados como o de Arcebispo Lago debemos garantir que toda a veciñanza teña camiños e estradas accesibles, vivan onde vivan”, dice la edil.