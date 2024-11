La mina de Touro inicia su fase de exposición pública

El Diario Oficial de Galicia publica hoy el comienzo de la fase de exposición públicao del Proxecto Cobre San Rafael, conocido como la mina de Touro-O Pino. Las empresa defiende que se trata de un plan que tiene como objetivo convertirse en una "iniciativa tractora de reinsutrialización verde en Galicia" y en un "referente en minería sustentable a nivel europeo".

Para articular esta nueva propuesta, que Cobre San Rafael define como "modélica en termos de sustentabilidade", tuvieron en cuenta, aseguran, las alegaciones presentadas al anterior proyecto y contaron con la participación ciudadana.

Cobre San Rafael realizó, así, intervenciones de tipo técnico y social a lo largo de los últimos años, como la inversión de 4,5 millones de euros para canalizar y recuperar las aguas de la zona y la puesta en marcha del programa Terras, que busca la contribuición al entorno a través de estrategias de Responsabilidad Social Corporativa, en la mejora del medio ambiente, sociedad y desarrollo económico.

Además, "a empresa foi continuamente mellorando o seu proxecto, aproveitando as mellores tecnoloxías actuais e tendo en conta todas as sensibilidades locais", señalan desde Cobre San Rafael, que destacan sobre el proyecto que tiene un alto carácter tecnolócio, lo que definen como "unha das fortalezas" y que está diseñado "en base á excelencia e ás mellores técnicas dispoñibles", para "satisfacer as demandas dos veciños e da cidadanía en xeral".

Cien millones de mineral en reserva

Explotaciones Gallegas, que desde el año 1993 hasta hoy mantiene activa la mina de Tour-O Pino con la concesión para la producción de áridos, llegó a un acuerdo con la compañía Atalaya Minig, especialista en minería metália, para un desarrollo conjunto.

En este sentido, para conocer la viabilidad del nuevo proyecto, Cobre San Rafael realizó diferentes investigaciones geológicas, pruebas metalúrgicas y estudió diferentes alternativas según los estándares aceptados por los mercados internacionales. "Estes procedementos foron fonte dun estudo de viabilidade independente cuxos resultados foron satisfactorios, establecendo en cen millóns de toneladas as reservas de mineral", señalan desde la empresa, que destacan los "altos estándares en materia ambiental" de la iniciativa, gracias, dicen, a la experiencia de Atalaya Mining en la gestión de la mina de cobre de Riotinto, en Huelva.

"O Proxecto Cobre San Rafael está deseñado para ocasionar o mínimo impacto ambiental, consegindo un verquido cero e empregando minería de transferencia cunha restauración progresiva dos terreos", apuntan desde la empresa, que explica que durante las fases de traballo "a compañía manterá un control exhaustivo do posible impacto, en liña coa lexislación e as mellores prácticas no entorno europeo, o máis esixente do mundo na materia".

Además, la firma destaca el legado minero del territorio en el que se implantará. "Por iso, o obxecto non é só compatibilizar a minaría coa conservación do entorno e os seus valores naturais, enónmellorar tamén a situación de partida", afirman desde Cobre San Rafael, a través del Plan de Restauración Ambiental. Para ello, se pusieron en contacto con propietarios de terrenos que podrían ser usados para labores mineras o para el desarrollo de las infraestructuras eléctricas.

Puestos de trabajo

La Xunta de Galicia declaró recientemente la iniciativa de Cobre San Rafael como Proxecto Industrial Estratéxico, en base a los tres criterios legales establecidos: Una inversión demínimo de veinte millones de euros (en este caso rondará los 200 millones); la creación de la menos cien empleos directos (que la empresa eleva hasta los 400) y la capacidad de reforzar las cadenas de valor en sectores estratégicos, alineados con los objetivos de la Unión Europea, "como reflicte a inclusión d cobre na lista de minerais críticos e esenciais para o continente", apuntan desde la firma.

Gran parte de la inversión se realizará en los primeros 18 meses y un 66 por ciento de los gastos serán en proveedores locales o regionales, exceptuando el equipamiento muy especializado. Incluye las fases de exploración, diseño de proyecto, permisos y construcción de la planta de tratamiento de mineral, además de las instalaciones e infraestructuras asociadas. El estudo de viabilidad prevé unos gastos anuales de más de cien millones al año.

Cobre San Rafael incide en la creación de empleo, ya que el estudio de impacto socioeconómico cifra en 1.600 de puestos de trabajo en total, sumando directos, indirectos e inducidos, en el entorno de Touro-O Pino.