"Mínima esperanza" en el gobierno de Vilagarcía sobre la intermodal: "É unha tomadura de pelo"

El anuncio de la Xunta de Galicia, en concreto de la Consellería de Presidencia, de que el proyecto de la estación intermodal ya está listo y que hay que "actualizarlo" con el Concello de Vilagarcía no ha sentado bien en el gobierno local, que lleva desde 2021 sin noticias sobre esta esta actuación. Por ello, desde el ejecutivo de Alberto Varela tachan de "tomadura de pelo" la actitud de la administración autonómica ante una "xusta reivindicación, non só de Vilagarcía, senón de toda a comarca" y después de "catro anos mareando a perdiz".

En Ravella desconocen este proyecto y reclaman "un mínimo de lealdade institucional". Recuerdan que en 2021 la Xunta presentó un borrador de lo que podría ser la estación intermodal. Se trataba, explican de una intervención para conectar urbanísticamente las terminales de ferrocarril y de autobuses, dejando este último edificio fuera de uso, para concentrar la actividad en las nuevas dársenas. Para que se pudiera llevar a cabo, sin embargo, era necesario conseguir una concesión de terrenos por parte del Adif. El Concello, de acuerdo con lo solicitado por la Consellería de Infraestruturas e Vivenda, así lo negoció, logrando que el ente estatal firmara el acuerdo en marzo de 2022.

En el propio documento de concesión, el Adif hace referencia a la futura intermodal, una actuación alineada con el Objetivo 11 de los de Desarrollo Sostenible.

"Malia esta clara xustificación e necesidade do investimento, e pese a que a Xunta coñece o seu contido desde entón, o certo é que tanto o anteproxecto como a cesión durmiron o soño dos xustos durante anos para, unha vez máis, resucitar, aínda que de novo creando expectativas, no certificando realidades", apuntan desde Ravella.

El gobierno local señala que, desde 2022, se solicitaron varias entrevistas con los actuales y los anteriores responsables de la Consellería, con el objetivo de conocer la evolución del proyecto. La respuesta, señalan, "sempre foi a mesma: A calada".

Críticas al PP local

El ejecutivo va más allá y recuerda que hace unos meses, durante el debate parlamentario de los Presupuestos, "a través do grupo parlamentario socialista presentamos dúas enmendas ao Orzamento da Xunta, a fin de que se incluíran 1,3 millóns para a estación intermodal e 100.000 euros máis para o arranxo da estación de autobuses, polo que claman os seus usuarios. O PP votou en contra- incluído o voto do concelleiro-deputado do PP local", señalan en referencia a Raúl Santamaría.

Los socialistas optan por la prudencia ante el anuncio sin partida presupuestaria. "Despois de negar os fondos, agora anuncia que xa ten o proxecto: Todo o mundo ten proxectos, pero sen cartos volvemos ao principio, ao caixón", señalan los de Varela.

A la vista de los antecedentes, el gobierno local de Vilagarcía tiene una "mínima esperanza" de que este "enésimo anuncio sobre a intermodal vaia en serio". En este sentido, apelan al grupo local del PP para que "se plante" ante sus "maiores de Santiago" y defienda "os intereses locais e comarcais" por encima de los de su partido, ya que "non facelo sería a demostración da súa subordinación a intereses que non son os dos veciños aos que tanto din defender".