Miradas 'de autor' para recorrer la Galicia Inédita: Una exposición de fotoperiodistas recala en la Rivas Briones de Vilagarcía

La Asociación de Periodistas de Galicia y el Colectivo Profesional de Fotoxornalistas trae a Vilagarcía la exposición 'A Galicia inédita. Unha ollada diferente do fotoxornalismo galego', que podrá verse hasta el 25 de mayo en la Sala Rivas Briones. Es, precisamente, la primera muestra fotográfica tras la que realizó, en 2017, Peto Leal, al que José Luiz Oubiña rindió homenaje.

La inauguración tuvo lugar esta mañana, en las instalaciones de Rey Daviña, y participaron el alcalde, Alberto Varela, la concejala de Cultura, Sonia Outón, la presidenta de la APG, María Méndez, Alberto Avendaño, también directivo del colectivo y José Luiz Oubiña, que anunció la creación de una asociación de fotoperiodistas.

Forman parte de la muestra, en las que pueden verse imágenes tomadas en las comarcas de O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia, fotógrafos locales como Mónica Ferreirós, Mónica Yrago, Martina Miser o Iñaki Abella, entre otros.

Horarios de visita

"As imaxes expostas aquí non só plasman lugares, sucesos e personaxes que marcaron os últimos anos de Galicia, senón que serven para facer visible parte da obra duns profesionais que, unhas veces polas urxencias informativas e outras por non ser considerados como deberían, non sempre chegan ao público", dijo el comisario de la exposición; mientras que Oubiña hizo hincapié en los peligros que representan la inteligencia artificial o los teléfonos móviles; a lo que Avendaño recalcó que esas imágenes, comparadas con las de los profesionales, son como "un viño de autor contra un tetrabreak".

La exposición, que ocupa las dos plantas, podrá visitarse, con entrada libre, de mañana y tarde de lunes a sábado (10:30 a 13:30 y de 18 a 21 horas) y de 11 a 14 horas los domingos.