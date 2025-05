Más de la mitad de los placeros de Vilagarcía ya están adheridos al reparto a domicilio

Más de la mitad de los placeros de Vilagarcía ya están adheridos al servicio de reparto a domicilio. En concreto, 51 de los 87 que trabajan en las instalaciones de Alexandre Bóveda ya cuentan con clientes que encargan directamente su pedido a los vendedores y lo reciben en su casa al mediodía. La empresa Caylu asumió este servicio, por lo que es uno de sus trabajadores el que recoge cada día los encargos y hace esta ruta por el término municipal.

Este proyecto, puesto en marcha por la Concellería de Promoción Económica que dirige Álvaro Carou, busca potenciar el consumo en el mercado vilagarciano, evitando los desplazamientos innecesarios y mejorando la experiencia dela compra. La adquisición del vehículo fue financiada a través de los fondos europeos Next Generation, en el marco de la mejora, revitalización y resilencia de los mercados tradicionales, dentro del plan Vilagarcía Viva.

El Concello y la Xunta de Galicia cofinancian este servicio de reparto, a través de la subvención autonómica para la dinamización de la red de Mercados Excelentes de Galicia. En concreto, el vehículo tuvo un coste de unos 40.000 euros. Es un coche cien por cien eléctrico, con el que desde Ravella quieren contribuir al avance hacia una sociedad descarbonizada, y que se utiliza para prestar un servicio "de última milla", es decir, para entregas a corta distancia.

Llegar a nuevos públicos

El coche es de reducidas dimensiones, similar al utilizado por los operarios de limpieza vial. Cuenta con un especio de almacenamiento para varias decenas de pedidos, que van ordenados dentro de unas cestas y correctamente refrigerados.

"Buscamos facilitar a compra aos usuarios habituais, pero tamén chegar a novos consumidores. Por exemplo, xente máis nova que non está tan acostumada a acudir á praza ou traballadores cuxa xornada laboral non lles permita ir persoalmente, ao non coincidir cos horarios de apertura", explicó Carou.

Taquillas refrigeradas de la plaza

Por otra parte, también cuentan con muy buena acogida las "taquillas" inteligentes refrigeradas. El objetivo es similar: Poner en marcha un sistema de recogida flexible, fuera del horario comercial. Son quince armarios individuales, diez de los cuales poseen un sistema de refrigeración (graduable de 2 a 8 grados centígrados) y cinco son neutras, a temperatura ambiente". Los placeros se encargarán de dejar los pedidos en los compartimentos y, para acceder a ellos, los usuarios deben teclear un código manualmente en la pantalla o escanear un código QR