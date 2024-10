Los Mozos de Arousa darán las campanadas en Telecinco: "Nos pilló por sorpresa como al resto de la gente"

El trío formado por Raúl, Borjamina y Bruno, más conocidos como los Mozos de Arousa, son los escogidos, según medios especializados como algo Pasa TV, para dar las campanadas de fin de año en Telecinco, acompañados por el presentador del concurso en el que triunfan, Ion Aramendi.

"La noticia nos pilló por sorpresa como al resto de la gente", cuenta Borja Santamaría o, como se hace llamar, Borjamina. Así, señala, que actualmente no cuentan con una propuesta en firme por parte de la cadena de televisión y, por lo tanto, no sabe si "es cierto o no que hayan pensado en nosotros".

Desde que se comenzó a hablar de esta posibilidad a través de las redes sociales, cuenta Borjamina, son muchas las muestras de cariño recibidas por el público. "Que piensen en nosotros para dar las campanadas es todo un orgullo, significa que valoran nuestra participación en el concurso", cuenta el Mozo de Arousa.

Y señala que ya estuvo hablando con el resto de componentes del trío, Raúl Santamaría e Bruno Vila y, de ser cierta la propuesta, cuentan que tendrían que sentarse a hablar con la cadena para conocer las condiciones "ya que esto traspasa lo que es el concurso". Además, cuenta, "son unas fechas que solemos pasar con la familia y este año, comentan que se darían desde Tenerife, tendríamos que valorar todo".

Un año y medio en antena

Actualmente los Mozos de Arousa llevan acumulado en su bote particular del concurso Reacción en Cadena más de dos millones y medio de euros. Dinero que ha ido sumando tras un año y medio en antena. "No entiendo como no se cansan de nosotros", bromea Borjamina y recuerda la última anéctoda que le contó una seguidora del programa: "Una chica que tiene una ganadería nos decía que a las ocho dejaba de hacer todo, hasta de ordeñar a las vacas para ver el programa".

El objetivo de este trío vilagarciano en Reacción en Cadena, cuenta Borjamina, es además de conseguir dinero para, entre otras cosas, comprar un local para la asoaciación Arousa Moza, "hacer compañía al público y que desconecten durante una hora".