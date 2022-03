Las mujeres protagonizan el paro de larga duración y tienen más contratos parciales

Las mujeres siguen siendo las que más dificultades tienen para acceder al mercado laboral, las que más contratos parciales firman y las que cobran unas pensiones mucho más bajas respecto a los hombres. Así lo indican los datos extraídos del Estudio do Movemento Laboral realizado por UGT con cifras referentes a los concellos del margen sur de la Ría de Arousa y que presta especial atención a la denominada brecha de género. En plena conmemoración del 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer- el sindicato desgrana datos que revelan cuestiones clave en el trabajo. Así pues señala que el 61,2 % del total del desempleo de larga duración en la comarca de O Salnés tiene nombre de mujer. “Non só hai máis mulleres desempregadas, senón que teñen maior dificultade par saír desta situación”, indican desde UGT. Por otra parte, aunque bien es cierto que la temporalidad -sobre todo después de estallar la pandemia del coronavirus- es algo que caracteriza a los contratos laborales de ellos y ellas no ocurre lo mismo en los que fueron firmados a tiempo parcial. Son un 33,6 % de las mujeres -según los datos de UGT sobre O Salnés y Ulla-Umia- las que no trabajan a tiempo completo, frente a tan solo un 16,1 % de los hombres. Prácticamente la mitad. Datos que se explican con el hecho de que ellas son las que asumen en mayor medida los cuidados tanto de las personas mayores como de los hijos.



El estudio del sindicato establece que el desempleo femenino es mucho mayor que el masculino en las citadas comarcas (hay un 57,6 % de paradas) y pone de manifiesto que existen diferencias sustanciales dependiendo de los concellos. De hecho en Vilanova está más igualada la inserción en el mercado laboral entre ellos y ellas (las paradas son un 51,7 %), mientras que en Vilagarcía las desempleadas ya suben hasta el 56,8 % y en Pontecesures se llega a una cifra notablemente elevada de un 65 % de mujeres en la búsqueda de un puesto de trabajo. En Caldas, por ejemplo, esa cifra también alcanza el 60 % y en Moraña el 62 %.





Las pensiones





La menor presencia de la mujer en el mundo laboral y, además, con contratos más parciales repercute directamente en el cobro de las pensiones. Así lo señala también el estudio de UGT que expone que en las comarcas de O Salnés y de Ulla-Umia ellas en su edad de jubilación cobran 219 euros menos que ellos. Si la pensión media entre las mujeres es de 760,93 euros la de los hombres asciende a 980, 50. “Supón que a brecha de xénero neste caso é do 22,4 %”, advierten desde UGT. Explican que “isto é unha clara consecuencia das desigualdades da vida laboral entre ambos xéneros”, resaltan. El sindicato también reseña que la pandemia afectó notablemente a la precarización del empleo, con contratos de muy corta duración, con abuso de la parcialidad y mayor temporalidad. Perjudicando mucho más a las mujeres y “afondando nas fendas xa existentes”.





La lucha en el 8-M





Precisamente las desigualdades y las brechas de género son algunos de los aspectos que hoy se tratarán en los diferentes actos reivindicativos y de conmemoración del 8-M en Arousa. Ayer en el instituto Bouza-Brey tuvo lugar una jornada para promover la inclusión de la mujer en la formación de automoción y hoy los actos serán fundamentalmente en la calle. Habrá lecturas de manifiestos en todos los concellos, marchas y manifestaciones convocadas por colectivos feministas, así como charlas y distinciones. En todo caso los actos vinculados al Día Internacional no solo se limitarán a estas 24 horas, sino que en su gran mayoría se reproducirán a lo largo de todo el mes de marzo con talleres, obras de teatro, convocatoria de concursos y un sinfín de actos destinados a visualizar a la mujer.