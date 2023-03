Multitudinaria asamblea de bateeiros en A Illa: "Non imos parar ata que nos devolvan a xestión do noso recurso"

Representantes de un total de 28 asociaciones de bateeiros capitanearon a primera hora de esta tarde una asamblea multitudinaria en A Illa en pleno conflicto de la mejilla. El sector abarrotó el Auditorio a la misma hora que algunas de las organizaciones que conforman la Mesa do Mexillón (Opmega y Amegrove) se reunían en Santiago con el director xeral de Pesca, Antonio Basanta. El presidente de la asociación Arousa Norte, Álex Tubío, ejerció de portavoz de los presentes para lanzar un mensaje claro y conciso: "Non nos vale a apertura de catro zonas. Non imos parar ata que se nos devolva a xestión directa do noso recurso". Esto implica la derogación del polémico artículo 13 del decreto que tanto ha dado que hablar desde su aprobación en el año 2019 por parte de la Consellería do Mar. "O recurso debe estar nas mans de quen pode e ten que recollelo, non nas mans das cofradías", manifestaron. Los bateeiros explicaron que el conflicto que ahora parece enfrentarlos con los bateeiros "foi creado pola Consellería do Mar" y matizaron que "nós só queremos ter acceso á cría cando nos fai falla, nada máis" augurando que "se perdemos o acceso ao recurso estamos mortos. Celebramos que se abran novas zonas, pero non é suficiente".

Los directivos de las diferentes asociaciones advertían ante un Auditorio abarrotado que "aquí estamos a maioría do sector" y apuntaron que las protestas seguirán "ata conseguir o noso obxectivo". Respecto al proceder de Opmega o Amegrove, que de momento siguen optando por la vía del diálogo, ratifican que "o noso obxectivo é común, non é que esteamos desunidos, só que diferimos nas formas de actuar".

Este mismo viernes por la tarde volverá a haber una reunión para decidir los siguientes pasos a seguir.