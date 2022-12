Norte by Harbour, la opción exclusiva para los mayores de 25 años

Con el objetivo de ofrecer un plus a la movida de Vilagarcía el Harbour inaugura mañana un nuevo espacio. Lo hace aprovechando el nombre y la marca que este pub de la zona TIR ya tiene más allá de las fronteras de la localidad, pero con la mirada puesta en el público de más de 25. “Esa gente de entre 25 y 35 años que no acaba de encontrar su sitio en ningún local y a la que le queremos ofrecer algo más”. Así lo explica Javi Acuña, el promotor de lo que se denominará Norte by Harbour, un nuevo concepto en la planta superior del local que tiene mucho que ofrecer. “Nuestra idea es que la parte de abajo quede para gente de más de 18 y la de arriba pues ofrecer un concepto más exclusivo, más cuidado, con mesas altas y más confortabilidad”, explica Acuña.





De hecho la esencia que hasta ahora se respiraba en el Harbour en la planta baja seguirá presente. “Sí claro, es un modelo que funciona. Traemos Djs conocidos a nivel nacional y ahí es un concepto más enfocado al aforo, más salvaje. Arriba pues tenemos la terraza, con vistas al puerto deportivo y es un lugar más cómodo y más exclusivo”. Javi Acuña apunta a que el modelo del Norte by Harbour es habitual ya desde hace algunos años en ciudades grandes como son Madrid y Barcelona y que también hay modelos parecidos en A Coruña. La idea ahora con el Norte by Harbour es ser “referencia no solo en Vilagarcía, sino en toda la Ría de Arousa y también a nivel Galicia”. De hecho Acuña expone que hay jóvenes de ciudades como Ferrol, Santiago, Coruña o Vigo que acuden al Harbour para salir y que incluso en la capital estatal a la que él mismo acude a eventos “hay gente que conoce esta zona por el Harbour, somos ya una marca muy consolidada”.





Para seguir creciendo y llegando a esos nuevos públicos por los que apuesta a partir de ahora Javi Acuña indica que “es vital traer a DJs y actuaciones musicales de primer nivel y nosotros lo hacemos. Puedes ver aquí a gente que pincha en Madrid o Barcelona y eso es un plus que nosotros tenemos”. Acuña reconoce que los años de la pandemia fueron “duros” y con mucha incertidumbre, pero que ahora tienen ya proyectos en mente para el año 2024.





La inauguración de mañana será potente dado que el DJ encargado de amenizar el ambiente será Jorge Bárcenas. El puente de diciembre será también potente, con un fotógrafo, mesas dulces, picoteo y promesas de noches inolvidables en la TIR.