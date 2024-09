Nueva polémica por la medicalizada de O Salnés: El personal denuncia que se destina a traslados y no a urgencias extrahospitalarias

Personal sanitario del área de O Salnés alerta de una “desafortunada decisión” por parte de los que gestionan los servicios de emergencias, ya que denuncian que la ambulancia medicalizada con base en la comarca, “cuya misión es atender las urgencias que requieran soporte vital avanzado a nivel extrahospitalario” se está dedicando a traslados intrahospitalarios, es decir, a centros sanitarios de mayor complejidad que el de Ande.



Aseguran que esto es así desde hace unos días, en concreto desde la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez. Hasta entonces, era la UVI móvil, que opera en el Hospital desde hace más de veinte años, la que se ocupaba de realizar todos los traslados de los pacientes derivados. “Este hecho supone que la ambulancia esté ocupada, realizando traslados de pacientes no críticos entre hospitales, estando menos tiempo disponible para atender a la población de la comarca”, señalan en un comunicado los trabajadores, preocupados porque la medida “supone retroceder cinco años en el tiempo” y por el “serio peligro que corre de desaparecer el recurso del Hospital o, en el mejor de los casos, permanecer solo con enfermería”.



El personal señala que la ambulancia medicalizada del 061 “deja de estar operativa al cien por cien para atención de servicios de gravedad en la calle”, al estar ocupada en servicios que “puede realizar la UVI móvil”. Una preocupación que se extiende, dicen, tanto a profesionales del Hospital como de Atención Primaria.



La medida, denuncian, deja “descubierta a la población de O Salnés durante horas”. Los trabajadores sanitarios defienden que la medicalizada del 061 tiene “más que demostrada su efectividad desde su implantación”, con “multitud de casos resueltos”. Para los profesionales críticos, la decisión es achacable “a una mala gestión por parte de sus gerentes y coordinadores, que curiosamente también son vecinos de la comarca, debido a las protestas de parte de este colectivo en verano”. Por ello, critican que “se juegue de esta manera con la asistencia de emergencias de la población” y se pregunta “qué apsa o dónde se reinvierte todo ese presupuesto que hasta ahora se utilizaba para esos traslados secundarios”. El personal dice que no pide “premios ni reconocimientos” si no “coherencia y sentidiño” y que se ponga el foco en la población, no en la “comodidad organizativa de los servicios hospitalarios”. Por ello, instan a la Consellería de Sanidade a revocar “esta decisión absurda”.

Dar respuesta a los pacientes

Desde la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 inciden que la cobertura se incrementó en 2019 con la medicalizada en la comarca todo el año, mientras que antes solo estaba en verano. Apuntan que la ambulancia con SVA sigue, desde su implantación, el mismo modelo, es decir, dotar a esta zona y a otras como Monforte y A Mariña Lucense, “dun recurso de respota inmediata para os traslados de doentes atendidos nos hospitais comarcais” que sufran infarto agudo de miocardio, un ictus o una sepsis, dentro de programas como Progaliam, el Plan Ictus o el Código Sepse. Además, “tamén trasladan a outros hospitais galegos a todos aqueles pacientes destes hospitais comarcais que pola súa gravidade necesiten continuidade máis especializada dos seus coidados ou ben a realización de probas diagnósticas especiais”. Por último, destacan que los dispositivos asistenciales de la Fundación “están dispoñibles para calquera emerxencia que poida xurdir” en O Salnés.