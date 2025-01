El nuevo contrato del SAF de Vilagarcía está desde octubre pendiente de un informe de la técnica de Servizos Sociais

El nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar está, desde el mes de octubre, pendiente del informe de la técnica de Servizos Sociais. Fueron cuatro las empresas que se presentaron para llevar a cabo esta concesión, que atiende a las personas con dependencia. Entre estas firmas no se encuentra Aralia, la que lo ejecuta en la actualidad.



Fuentes municipales señalan que al ser cuatro, cada una de las ofertas deben ser estudiadas “pormenorizadamente”, lo que, señalan, “parece lóxico tanto pola contía do contrato, un dos máis importantes do Concello, como polo servizo do que se trata”.



El retraso en la licitación del servicio, que llevaba tiempo prorrogado, ya fue motivo de queja por parte de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar, que además protestaron en el Pleno por el hecho de que los pliegos no asumiesen sus reivindicaciones, como que la empresa nueva asumiese los desplazamientos con sus propios vehículos.



La situación de la plantilla con la empresa concesionaria fue bastante polémica, con diversas reclamaciones ante Inspección de Trabajo. En cualquier caso, será una nueva firma la que se ocupe del servicio y desde el Concello anuncian que la solución “darase a coñecer en breve”.