Nuevo giro de guion en el conflicto de la mejilla: Mar anula la ampliación de zonas aprobada en marzo

La Consellería do Mar acaba de aceptar los recursos presentados por la Federación de Confrarías y por el pósito de O Grove contra la concesión de unos 25 kilómetros de costa para la extracción de la mejilla. Los permisos que se dieron a los bateeiros entre el 13 y el 19 de marzo ya carecen de valor, según las resoluciones publicadas en el DOG, y el conflicto va camino de recrudecerse todavía más.



Y es que si ya estas zonas parecían insuficientes a los bateeiros, su anulación deja al sector seriamente golpeado. Desde la Consellería do Mar apelan a motivos legales. “Estamos ante decisións no marco dun procedemento que responde ao dereito que teñen as confraría de recorrer calquera decisión na defensa dos seus intereses e á avaliación da cuestión realizada polos servizos técnicos”, indican desde el departamento que dirige Rosa Quintana, seriamente criticada en su gestión tanto por los bateeiros como por los percebeiros, en un conflicto que no parece tener una salida fácil.



La Consellería, en todo caso, defiende que la apertura de las zonas es correcta, al menos en el fondo, pero busca ahora un procedimiento más “axeitado”.



En este sentido, desde el departamento autonómico apuestan por retrotraer el proceso al inicio y buscar la forma de realizar dichas aperturas mediante la modificación de los correspondientes planes de gestión del percebe. “Estamos a traballar, en todo momento, na busca de solucións que permitan atender as necesidades tanto dos percebeiros como dos bateeiros e buscando un equilibro entre os intereses de ambos sectores. Nesa liña imos seguir”, apuntan desde la Consellería do Mar.

Movilizaciones convocadas



El conflicto se recrudece así mientras Quintana llama a la calma. “Ante un escenario que é complexo, pola falta de semente de mexillón e pola negativa das confrarías a abrir novas zxonas, apelamos unha vez máis á empatía e á vontade de entedemento das dúas partes para chegar a acordos que permitan unha solución satisfactoria para os dous sectores”, señalan desde la Consellería do Mar, que apuesta ahora por modificar los planes de gestión del percebe.



Precisamente, lo que reclaman desde el sector bateeiro es que se suprima el artículo del decreto que limita la extracción de la mejilla y que se pueda realizar en todas las zonas. Los percebeiros, por su parte, apelan al mantenimiento, en todos sus términos, de la orden del 22 de diciembre de 2021. De hecho, está previsto que se movilicen el próximo sábado en Santiago.



Ahora, habrá que ver si los bateeiros también recrudecen sus protestas y si lo hacen completamente unidos, ya que organizaciones como Amegrove, Opmega o Socomgal contemplaban como un éxito una apertura de zonas que ahora queda anulada hasta nueva orden.